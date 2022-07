À la suite d'un dépistage régulier par le biais de tests antigéniques rapides, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, s'est testé positif à la COVID-19 et s’est placé en auto-isolement. Un test PCR a confirmé ce résultat et le Premier ministre restera en isolement conformément aux dispositions prévues par la Direction de la santé. Actuellement, le Premier ministre ne présente que de légers symptômes et continuera à exercer ses tâches et fonctions par la voie du télétravail.