Et goufe Bestellunge fir nei Vaccine gemaach an et wier een och preparéiert, fir nees Impfzenteren opzemaachen, esou den Dr. Jean-Claude Schmit.

D'Zuel u Covid Nei-Infektiounen hellt den Ament weider of. Dëse Samschdeg huet och de leschten Impfzenter, deen an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg seng Dieren zougemaach. Dat heescht net, datt d'Pandemie eriwwer ass. Am Haut Commissariat à la Protection Nationale an an der Direktioun vun der Santé gëtt den Hierscht preparéiert.

Wéi gesäit déi nei Variant vum Virus am Hierscht aus? Bleift et bei enger éischter ofgeschwächten Omikron Variant? Oder kënnt eng nei, méi ustiechend op. Ginn d'Leit eventuell nees méi krank?

"Dat kënne mer nach net soen. Dat ass medezinesch, virologesch quasi onméiglech. Et kann ee just Hypotheesen opstellen, sech Zenarien ausdenken", esou den Direkter vun der Santé, den Dokter Jean-Claude Schmit, deen am selwechten Otemzuch berouegt: "Mir si preparéiert."

An Tëschenzäit hunn d'Experten eng ganz Rei Léiere vun den Erfarungen aus de leschten zwee Joer gezunn.

"Mir si preparéiert, souwuel wat d'Vaccinen ugeet. Mir hu Bestellungen fir nei Vaccinen gemaach. Mir si preparéiert fir erëm Impfzenteren opzemaachen, wann dat muss sinn. Mir hunn eng Capacitéit fir ze testen, souwuel PCR-Tester an de Laboratoiren, wéi och d'Schnelltester, déi entretemps ganz gutt vun der Bevëlkerung acceptéiert a benotzt ginn. Mir hunn och eis Méiglechkeeten, fir d'Leit ze traitéieren, an de Cliniquen. Mir hunn eng Rei Medikamenter", sou den Dr. Jean-Claude Schmit.

Den neien Impfstoff gëtt fir September erwaart. Bis Enn vum Joer sollen dann 500.000 Dosen Moderna an 260.000 Dosen Pfizer-Impfstoff op Lëtzebuerg geliwwert ginn.

Den Haut-Commissaire à la Protection Nationale, Luc Feller: "Mir ginn Haut dovun aus, datt mer d'Autorisatioun zur Zäit kréien. Datt dat dann deen neie bivalenten Impfstoff gëtt. Wéi e bivalenten Impfstoff dat ass a wéi d'Opdeelung vun den Dose fir de WuhanBA1 oder deen aneren, de WuhanBA4-5 gëtt, dat kënne mer haut nach net soen, well dat hänkt ganz dovun of, wéini déi verschidden Autorisatioune kommen".

Et ass d'Europäesch Agence fir Medikamenter mat Sëtz zu Amsterdam, déi d'Gréng Luucht fir den Asaz vun den neien Impfstoffer gëtt. Wéi breet déi dann hei zu Lëtzebuerg agesat ginn, steet haut nach net fest.

"Wéi grouss déi Impfcampagne ugeluecht ass? Sinn dat all d'Alterskategorien? Sinn dat net all d'Alterskategorien? Do musse mer ofwaarden, wat d'Autorité Sanitaire eis deen Ament seet", esou de Luc Feller weider.

Den Ament solle sech Leit iwwer 60 Joer impfe loossen. Rieds geet hei vum zweete Rappell. Se sollen net bis waarden, bis den neien Impfstoff do ass, well an Alterskategorien iwwer 60 de Risiko fir méi grave Komplikatioune besteet. Impfungen, déi vum Hausdokter, an Apdikten a bei mobillen Impfekippe gemaach kënne ginn. Eng 45.000 Leit kruten bis elo hei zu Lëtzebuerg hiren zweete Booster.