Wéi d'Santé e Freideg matdeelt, sinn an der Musel plazeweis Teppecher mat sougenannten "Bloalgen" fonnt ginn.

Betraff si virun allem Plazen um Bord vun der Musel, wou d'Waasser méi lues fléisst. "Bloalgen" sinn eng Zort Bakterie, déi u sech an dëse Gewässer meeschtens present sinn. Ënner verschiddene Konditiounen - notamment méi luesem Waasserfloss a virun allem méi waarmen Temperaturen - kënnen sech d'Cyanobakerien awer rasant ausbreeden a blo-gréng Teppecher bilden.

An héije Konzentratioune sinn d'Gëfter vun de Cyanobakterië geféierlech fir Mënsch an Déier, och scho bei bloussem Kontakt mat der Haut. D'Symptomer gi vun Hautirritatiounen, iwwer Kappwéi an Iwwelzegkeet, bis zu Krämp, Lämungen a Liewerschied. Et soll een dowéinst net op Plazen an d'Waasser goen, wou et verfierft ass, an och op kee Fall dat Waasser aus der Musel drénken oder ofschlécken.

