724 Vermësstemeldunge goufen 2021 gezielt, dovunner 490 Mannerjäreger. Anescht wéi ee mengt, ass d'Zuel iwwert d'Jore gekuckt awer relativ stabel bliwwen.

Dat huet den Henri Eippers, porte-parole de l'administration judiciaire, RTL géintiwwer confirméiert.

Vermësstemeldungen - Reportage Nina Schagen (Deel 2)

Ma et ass ëmmer wichteg Jonken an der Kris bäizestoen an hinnen zu all Moment Hëllef unzebidden. Wat ginn et do fir Méiglechkeeten a wéi kann ee präventiv d'Problemer besser behandelen?

"Et ass mir einfach alles ze vill, ech ginn net méi eens, ech halen dat net méi aus": Vill Jonker sinn iwwerfuerdert. Ma wisou ass ee vun den 1. Instinker dann d'Fortlafen?

D'Aline Hartz vum Kanner- a Jugendtelefon: "Fortlafen ass jo virun eppes flüchten. Wann een an enger Krisesituatioun ass, ass dat eng vu méigleche Reaktiounen, well ee jo eigentlech verschiddene Gefiller well entkommen, vergiessen oder do virdru flüchten. Et kann awer och sinn, well déi Jugendlech jo ëmmer méi laang doheem wunnen, an och mat der Pandemie, do ass alles méi enk ginn, do sinn eben aner Usiichten a Meenungsverschiddenheeten. An dat wären da sou Uleies, wou een dann am léifste fortleeft."

Et géing ee sech fir d'Zukunft eng fix Telefonsnummer wënschen, déi net anonym wier a wou d'Police an engem Noutfall direkt kéint intervenéieren. Dat hat de Charel Schmit, Ombudsmann vu Kanner a Jugendlecher, RTL géintiwwer geäussert. A Frankräich gëtt et dofir zum Beispill d‘Nummer 119. Beim Kanner- a Jugendtelefon géing een d'Anonymitéit awer begréissen.

Aline Hartz: "Dass awer och eng grouss Chance, dass een net muss fäerten, dass een iwwerrumpelt gëtt mat eppes, mee dass ee sech Zäit kann huelen. Wat kann ech maachen, wat ass a menger Situatioun elo dat richtegt? Ginn et Persounen a mengem Ëmfeld, déi ech vläicht awer ka mat an d'Boot huelen? An do ass déi Anonymitéit ebe ganz hëllefräich, well een do eben och Saache kann uschwätzen, déi ee sech vläicht nach ni getraut huet unzeschwätzen."

Am Péitrusshaus, eng aner Méiglechkeet fir Jonken a Krisenzäiten ze hëllefen, ass een awer frou iwwert den Dialog mat den Elteren.

Pol Thome: "No all deene Joren hu mir awer gemierkt, dass dat e wichteg Outil ass, fir d'Transparenz oprecht z'erhalen. Dat heescht, den 1. Kontakt mat den Elteren ze soen, dass et hinne gutt geet, dass si sech elo keng Suerge musse maachen. Dat rassuréiert d'Elteren immens. Woubäi mir eis elo d'Fro stellen, wann dat Ganzt elo gesetzlech gereegelt wär, wou et méi dann och op eng Contrainte geet, wou een da riskéiert, dass d'Elteren d'Vertrauen un eis, un d'Struktur verluer geet, an dass déi Transparenz och net méi déi selwecht ass, wéi se virdru war."

Eng Foto, déi bei enger Vermësstemeldung bis eng Kéier am Internet lant, kënnt do och net méi sou séier raus. Ma et muss ee méi präventiv schaffen, fir datt et net dozou kënnt, esou de Pol Thome.

Pol Thome: "Déi ganz Ëffentlechkeet an Opklärungsaarbecht, wou mir a Schoule ginn, wou mir wierklech op den Terrain ginn. Mir hunn och verschidden Evenementer, wou vill Jonker present sinn, fir op eis opmierksam ze maachen an och fir verschidden Thematiken dann unzeschwätze punkto Kris, Punkto Gewalt, punkto Grenze setzen."

Dir sidd ni eleng an et gëtt ëmmer eng Léisung, dat waren nach Appeller, déi déi responsabel de Jonke mat op de Wee wollte ginn.