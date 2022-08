Nieft de Privatleit fille sech och d‘Baueren duerch d'Ëmweltpolitik penaliséiert. Och de Gesetzprojet fir en neit Agrargesetz stéisst op wéineg Géigeléift.

Et deet sech eppes op der Agrarfront! Wéi mir vum Ëmweltministère confirméiert kruten, mussen déi 10 Baueren, déi den Ament an der Autorisatiouns-Prozedur dra sinn, d’Impaktetüden, déi vun hinne verlaangt goufen, net méi maachen!

Dat well se an der Prozedur iwwert den Datum erausgéingen, wou dat neit Agrar-Gesetz a Kraaft trëtt, an hinnen deemno Bäihëllefe verluer géingen, sou de Mike Wagner, 1er Conseiller de Gouvernement am Ëmweltministère. Domadder ass eng weider administrativ Hürd elo emol fir d’Bauere vum Dësch.

Enwarnung fir Bauerebetriber/Reportage Monique Kater

Entwarnung fir d'Baueren

De Claude Guth ass Bauer an zweeter Generatioun. Zesumme mat senger Fra huet hie virun 10 Joer ugefaangen, e sougenannten Aussiidlerhaff zu Héiweng an der Zone verte opzeriichten. Virun engem Joer huet hien dunn d‘Demande eragereecht, fir de laang geplangte Jongvéistall opzeriichten:

„Lo krute mer awer Mëtt Juli 2022 e Bréif, dass mer mussen eng ganz Rëtsch Impaktetüde maachen, z. B iwwert de Rotmilan. Doduerch si mir enorm ausgebremst ginn, mir hätte scho laang kënnen ufänken a wiere vläicht scho fäerdeg“.

De Luc Emering vun de Jongbaueren erkläert, et géif mëttlerweil eng ganz Rëtsch esou Fäll, an deenen d‘Bauere misste mat Etüde weisen, wéi een Impakt d‘Exploitatioun vum Stall op d‘Ëmwelt huet.

„Do hu mir Beispiller, wou e Bauer wëllt e Silo bäibauen an dann noweise muss, wéi een Afloss dat op d‘Bëscher ronderëm huet. Do freet ee sech da schonn, ob déi Leit, déi d‘Baueren dat froen, iwwerhaapt wëssen, wat se do froen“.

Zousätzlech missten déi Etüde vun agreéierte Büroe gemaach ginn, ma et géif nach iwwerhaapt keng agreéiert Büroen hei am Land, déi esou spezifesch Etüde maachen.

Fest steet: D‘Etüde kënnen dëst Joer net méi gemaach ginn. De Claude Guth fäert elo, d‘nächst Joer ënnert dat neit Agrargesetz ze falen. Säi Stall misst da biokonform sinn an un eng Biogas-Anlag kënnen ugeschloss ginn, hie misst also nees ganz vu vir ufänken mat Plangen.

„Et kann och kee mir soen, wat dat da kascht. Ech weess guer net, ob ech de Stall ënnert där Form dann iwwerhaapt kann opriichten“.

Bis ewell ass d‘Agrargesetz awer réischt e Projet,- also Entwarnung fir d‘Baueren? De Minister Claude Haagen:

„Ech si jo en optimistesche Mënsch, fir lo ze mengen, dass dat neit Agrargesetz vum 1. Januar 2023 un operationell ass, da schafft d‘Chamber ganz séier, da schafft de Staatsrot ganz séier, dann ass de Konsens iwwert de Projet de loi och ganz séier, an dann hu mir en Agrargesetz, wat relativ zügeg a plausibel amendéiert an och approuvéiert ginn ass vun der Chamber“

Fir Kritik suergt och déi am Projet genannte Limite vun 150 Béischte pro Betrib. Vum Minister heescht et, et géing ee mat den Acteure schwätzen. Entwarnung gëtt et iwwerdeems fir déi gefroten Impaktetüden-déi si mëttlerweil vum Dësch, heescht et aus dem Ëmweltministère.

Den 2. August gouf de Projet de Loi deposéiert, d’Prozedur géif agehalen an do gehéiert dat spéidert Diskutéieren dozou, seet de Minister. Ob d’Baueren dann nach Loscht hunn? Et géif fir Mëtt September, eng Maniff an der Loft hänken, mengt déi eng oder aner Nues. Et gëtt op alle Fall schonn äifreg al Stiwwele gesammelt: Mir si gespaant!

Ob d‘Bauere sech also un Naturschutz-an Agrargesetz d‘Zänn ausbäissen, bleift deemno ofzewaarden.

Reaktioun vun der Ëmweltministesch op den Arrêt iwwer d'Naturschutzgesetz

Arrêt Naturschutzgesetz: Reaktioun vun der Ëmweltministesch. D’Ministesch annoncéiert op alle Fall weider Verbesserungen vum Gesetzestext an dat nach dëst Joer.

No de Reaktioune vun den Deputéierten op den Arrêt vum leschte Juli, an deem d'Verwaltungsgeriicht dem Ëmweltministère am Kontext vun den Autorisatiounen e Verstouss géint d’Verfassung virwerft, huet déi concernéiert Ministesch um Mëttwoch reagéiert:

Et hätt een am Mäerz schonn Ännerungen am Naturschutzgesetz vun 2018 virgeholl an elo géing ee sech der Diskussioun mat den Deputéierte stellen, déi jo um Dënschdeg eng Reunioun d’Urgence vun der Chamberkommissioun gefrot hunn.



D’Ministesch annoncéiert op alle Fall weider Verbesserungen vum Gesetzestext an dat nach dëst Joer.

Den Arrêt wier schonn an der Geneemegungspraxis vum Ministère opgeholl, sou d'Joëlle Welfring.

Wat esouvill heescht, wéi dass d’Leit, déi geklot haten a vum Geriicht Recht kruten, elo scho mol dierfe renovéieren. 4 Joer al, hätt dat Gesetz sech deels bewährt, mee an der Praxis ass et nach net ganz op Häerz a Longe gepréift. D’Praxis weist dat, an dës Jurisprudenz wier wichteg.

Bis ewell hätt een d'Gesetz, sou wéi et geschriwwe war, probéiert ze applizéieren. Et hätt een elo eng Grondlag fir dës Praxis ze änneren an dat hätt een elo gemaach, sou d'Ministesch.

Gesetz ass Gesetz an do hätte si net vill Wach, confirméiert de Responsabele vum Ministère fir d’Autorisatiounen, also: Drot ass net Drot, en Zonk net en Zonk a wann de Noper esou eppes huet, heescht dat net, dass ech och esou eppes däerf opriichten. Den Environnement sot dës leschter Neen zu enger hëlzener Clôture, enger Constructioun an der Gréngzon.

Den Oliver Henniges, säi Gaart ass Zone Verte:

Einfacher Maschendrahtzahn wäre billig gewesen. Dann haben wir gedacht, so einen Kunststoff in die Landschaft setzen, das geht nicht. Dann kam die Antwort, Raktenzaun ist nicht erlaubt, well das hier eine Zone verte ist. Das wussten wir nicht. Grundsätzlich seien Zäune da nicht vorgesehen. Aber sie sehen hier überall Zäune. Die Nachbarn haben alle Zäune.

Wien dierf esou Konstruktioune opriichten? Jidwereen, deen en direkte Lien mat Gréngzon huet, wéi d'Landwirtschaft, Beienziichter, Jeeër. Eng privat Clotûre rondreëm ee private Gaart fält net eben elo mol net ënner déi heiten Dispositioun.

Där Beispiller, wou een de Kapp rëselt gëtt, et eng jett, net eis Schold, seet de Frank Wolff. Si géife sech näischt aus de Fanger suckelen, mee d’Gesetz esou huelen, wéi et geschriwwen ass.

An deen Text soll sech wéi gesot bis Enn vum Joer plazeweis änneren.

