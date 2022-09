Leit, déi allergesch op Weess sinn, solle bei dëse Chipse vu "Lay's" oppassen, well dësen Allergeen net op der Verpackung dropsteet.

D'Schreiwes vun der Securité alimentaire

Communiqué de presse

Avertissement allergène : Lay's Max Double Crunch Red Sweet Chilli Pepper de la marque LAY'S

Présence de l’allergène « blé » non mentionné sur l’étiquette

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises rappellent le produit suivant :

Nom



Lay's Max Double Crunch Red Sweet Chilli Pepper



Marque



LAY'S



Unité



140 g



Date de durabilité minimale (DDM)



22/10/2022



Lot & Heure de production



GBB 21B 187 - 11:44-11:56





Danger : Présence de l’allergène « blé » non mentionné sur l’étiquette

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l’ingestion de cette substance, les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (p. ex : affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires). Les personnes qui ne sont pas allergiques ou intolérantes au blé ne sont pas concernées par le rappel et peuvent consommer le produit sans restriction.

Vente au Luxembourg par : Colruyt

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d’information : Notification de rappel Colruyt

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.