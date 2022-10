Der Persoun gëtt Mord an Doudschlag virgeworf.

Wéi de Parquet matdeelt, huet d'Police en Donneschdeg eng Persoun festgeholl, déi verdächtegt gëtt, um gewaltsame Mord vun enger portugisescher Fra, déi zu Dikrech gewunnt huet an där hir Läich den 19. September zu Mont-Saint-Martin direkt hannert der franséischer Grenz fonnt gouf, bedeelegt ze sinn.

Et handelt sech ëm ee Mann vun 48 Joer. Hien hat um Freideg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter, deen Untersuchungshaft ordonéiert huet. Dem Mann gi Mord an Doudschlag virgeworf. D'Enquêtë vun der Police Judiciaire lafen iwwerdeems virun. Wéi bei all penaler Prozedur gëllt och an dësem Fall d'Onscholdsvermuddung.

D'Affer, eng 40 Joer al Fra mat portugiseschen Originnen vun Dikrech, konnt duerch zwou Tätowéierungen identifizéiert ginn. Hir Identitéit gouf duerch eng DNA-Analys confirméiert. Dono huet de Parquet vun Dikrech d'Affär vum Parquet zu Nanzeg iwwerholl.

Fir d'Enquête net a Gefor ze bréngen, gi keng weider Detailer public gemaach.

Schreiwes vum Parquet



Communiqué du parquet de Diekirch concernant l'enquête après la découverte d’un corps démembré de femme le 19 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin (F)

(07.10.2022)

L’enquête de la police judiciaire luxembourgeoise a permis de repérer et d’appréhender une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’homicide d’une femme de 40 ans, dont le corps avait été découvert, le 19 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin (F). La personne en question, un homme âgé de 48 ans a été arrêté jeudi, 6 octobre 2022 par la police judiciaire.

Il a été présenté aujourd’hui au juge d’instruction de Diekirch qui a émis un mandat de dépôt, l’inculpé se trouvant ainsi actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig. L’auteur présumé a été inculpé principalement d’assassinat (art. 394 du Code pénal) et subsidiairement de meurtre (art. 393 du Code pénal).

La victime avait pu être identifiée grâce à deux tatouages et l’identification a été confirmée par une analyse ADN. Il s’agit d’une femme d’origine portugaise domiciliée à Diekirch. Suite à son identification, le procureur de Diekirch avait requis du parquet de Nancy de lui dénoncer l’affaire ce qui a été fait vendredi 30 septembre 2022. Une instruction a été ouverte.

L’instruction judiciaire luxembourgeoise se poursuit et de nombreuses vérifications sont en cours.

Pour ne pas préjudicier les mesures d’enquête en cours, le parquet de Diekirch ne communiquera pas d’autres éléments pour l’instant et tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.