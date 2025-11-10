Serge Wilmes, Ëmweltminister
E Méindeg de Moien ass d'Weltklimakonferenz COP30 Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
D'COP30, d'Weltklimakonferenz, fänkt e Méindeg zu Belém a Brasilien un. Fir doriwwer - an d'national Efforte fir de Klima - ze schwätzen, ass den Ëmweltminister Serge Wilmes e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.
Den CSV-Regierungsmember froe mir och e Commentaire zum Schlagaustausch tëscht Gewerkschaften a Regierung an d'Diskussiounen iwwert eng Regierungsëmbildung.
