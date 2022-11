Zu Léiweng ass de Centre de Tri vum Roude Kräiz an der Caritas. Wei de Numm et verréit, ginn hei virun allem Kleeder triéiert.

Et ass dëst Gezei, dat vu Privatleit gespent gëtt. Kleeder, déi nach an engem gudden Zoustand sinn an esou nach un aner Persounen a Nout weidergi ginn.

Këschte voll mat Kleeder ginn zu Léiweng stockéiert. De Gros ass Kanner- an Dammegezei. An do läit den Hoken. Et feelt un Härekleeder. Zu all Joreszäit allerdéngs virun allem elo am Wanter.

Méi kleng Taillë ginn also dréngendst gesicht a gebraucht. Wichteg ass et awer och, datt déi Kleedungsstécker nach an engem gudden Zoustand sinn. Dat gëllt och fir d'Schong. Ënnerwäsch gëtt keng ofginn.

An den eenzelen Epicerië Sociales vu Croix - Rouge a Caritas kann een d'Kleeder ofginn. Oder et geet een op Léiweng an de Centre de Tri.