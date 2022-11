Nohalteg produzéiert Liewensmëttel oder och soss Materialien ze kafen, méiglechst aus der Regioun. Dat gëtt ville Konsumenten ëmmer méi wichteg.

Produzenten a Entrepreneuren, déi sech dëser Iddi verschriwwen hunn, ginn et der puer. Just net jidderee kënnt finanziell onbedéngt gutt iwwert d'Ronnen. Respektiv ka schwéier ausbauen. Déi ekonomesch Reegele vum Handel an Tëschenhandel an en differenzéiert Konsumenteverhale beaflossen d'Präisschëlder um Marché. Gringgo wëll dat mat hirer Kooperativ mam Numm "Regionalwert" änneren. Hiert d'Zil: déi regional an ökologesch Versuergung veränneren, finanzéiert vu Mënschen aus der Regioun.

De Marc Neu huet zanter zwee Joer seng eege Boîte mat Fokus op nohalteg bauen a renovéieren. COVID, Liwwerketten-Enkpäss an Inflatioun hunn him vun Ufank u Steng an de Wee geluecht. Ma d'Zuel u Clientë wiisst konstant, dat aus engem Grond.

"Passiv-Haiser alles schéin a gutt, mee mir musse se anescht bauen. Mir kënnen dat net, ech soen elo ganz pauschal, mat Bëtong a Styropor. Mir musse méi nohaltegt, méi gesond Baumaterial fannen. Du fënns hei an do emol an engem Buttek Leem oder gesond Faarwen. Mee, datt alles esou regroupéiert ass, ass dat wat dëse Buttek ausmécht", esou de Marc Neu, deen Naturbaustoffer zu Réiden verkeeft.

Vu Leit, déi en aalt Haus wëlle renovéieren, bis zum grousse Promoteur, dee vu sengem Client Demande no méi grénge Baumaterialer kritt, d‘Nofro ass do, d'Ressource awer net ëmmer. "De Buttek ass relativ kleng, ech hunn ee Mataarbechter. Heiansdo wier e frou, wann ech der 2 hätt."

Zesumme mat Gringo, enger ökologescher Vermaartungsplattform aus dem Westen, an hirer neier Kooperativ "Regionalwert" sicht een elo Leit, déi hiert Geld a regional an nohalteg a Betriber, ewéi dee vum Marc Neu, wëllen investéieren, erkläert de Paul Kauten, Administrateur Delegé vu Gringgo.lu.

"Et ass méi, ewéi e finanzielle Investissement. Et ass eng aktiv Bedeelegung un der nohalteger Entwécklung vu senger Regioun. De Virdeel ass, datt mer wierklech flexibel sinn, fir déi finanziell Hëllef dem Projet zoukommen ze loossen, wou mer wierklech mengen, datt et am beschte passt. Dat kënne Parte sinn, déi een an enger Entreprise hëlt. Mä dat kann och sinn, datt wann e Betrib Equipement brauch, mir et kafen an him verlounen."

D'Kooperativ vun der solidarescher Landwirtschaft zu Biekerech ass och Member. Aktuell produzéiere si dat ganzt Joer iwwer haaptsächlech Geméistute fir hir 60 Memberen. Ma et feelt et u baseschem Equipement.

"Fir, datt mer de Projet weider kënnen ausbauen, misste mer eng Plaz fir d'Veraarbechtung opriichten", seet d'Severin Boonen. "Eng Conserverie fir, datt mer eis Produite kënnen apaken an dës de ganze Wanter duerch un eis Clientë liwwere kënnen. Oder e Frigo, dee mer dringend bréichten, mä bis elo net finanzéiere konnten."

Et si laangfristeg Placementer. Iwwerwaacht ginn d'Finanzementer vu Gringgo sëlwer. Et erhofft ee sech Investitiounen am sechsstelleg Beräich, präziséiert d'Coordinatrice vu Gringgo Nancy Jans.

"Et geet ëm en Investment, dat heescht, do soll och e Retour sinn. Déi Projete sollen och Sue fir den Investisseur ofwerfen, mä et muss ee sech bewosst sinn, datt dee Benefice elo net vun haut op muer kennt."Den eegene Input an nohaltege Projeten. Änlech Systemer gëtt et schonn zanter 15 Joer an Däitschland an Éisträich.

Offiziellt Schreiwes

Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg, une coopérative citoyenne au service du développement local durable (10.11.2022)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural / ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Gringgo SC / syndicat intercommunal «de Réidener Kanton» / groupe Leader Atert-Wark

Claude Haagen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, et les représentants de Gringgo SC, du syndicat intercommunal «de Réidener Kanton» et du groupe Leader Atert-Wark ont présenté aujourd'hui l'initiative «Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg».

Concept de «Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg»

Face aux défis mondiaux qui sont à relever, «Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg» propose un modèle économique et sociétal dans lequel les citoyens s'engagent ensemble dans leurs régions. Gringgo investit dans les régions pour que de nouvelles entreprises puissent s'implanter et pour que les petites entreprises et les entreprises familiales soient conservées.

Les objectifs sont le renforcement de l'économie régionale durable, la mise en réseau et la création d'une alternative sociétale sur base de critères sociaux, équitables, écologiques et participatifs.

Coopérative citoyenne

«Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg» fonctionne comme un instrument d'investissement solidaire local sous forme d'une coopérative citoyenne. Elle permet aux citoyens d'investir dans des projets durables d'entreprises régionales. Ces investissements contribuent à la création d'emplois et augmentent l'offre de produits certifiés durables régionaux dans des secteurs économiques divers comme l'agriculture et l'alimentation, la construction, le textile ou encore le tourisme.

En s'appuyant sur le travail pionnier et la philosophie vécue du Canton de Redange, Gringgo SC a implémenté le modèle allemand éprouvé de la «Regionalwert AG» au Luxembourg dans le cadre d'un projet Leader du groupe d'action locale Atert-Wark, avec le soutien financier du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.

Réseau et plateforme de commerce durable gringgo.lu

Les entreprises, associations et coopératives quant à elles peuvent adhérer au réseau si elles remplissent les critères d'éthique et de durabilité requises: engagement social − offre écologique et éthique − gestion d'entreprise écologique − renforcement de la région − membre d'une monnaie régionale.

En rejoignant le réseau, elles pourront non seulement profiter d'un soutien financier, mais aussi d'un groupe d'accompagnement d'experts et de la plateforme de commerce durable gringgo.lu. Cette plateforme favorise particulièrement la vente de produits régionaux équitables et durables, et sert de lieu de rencontre avec les clients ainsi que d'outil de sensibilisation et d'information.

Appel aux investisseurs et aux porteurs de projets d'entreprises

En vue de son développement, Gringgo SC lance actuellement un double appel: d'une part aux investisseurs pour devenir membre de la coopérative et d'autre part aux entreprises et porteurs de projets qui aimeraient bénéficier d'un soutien financier.

En achetant une ou plusieurs parts de la coopérative Gringgo (200 euros/part), les consommateurs deviennent coopérateurs et s'associent au réseau régional tout en bénéficiant des avantages d'une économie durable régionale. Ils aident ainsi à construire une offre locale à la hauteur de leurs exigences écologiques.

Les porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer une nouvelle entreprise, un produit ou un service durable, et qui respectent les critères économiques, écologiques et sociaux de Gringgo peuvent remplir le formulaire de candidature disponible sur le site gringgo.lu.

Claude Haagen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, a salué le dynamisme et le caractère innovant du projet Leader «Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg» qui soutient l'économie locale participative durable en promouvant les circuits courts et la mise en réseau des entreprises et des consommateurs. Le ministre souligne par ailleurs des perspectives de commercialisation intéressantes pour les produits agricoles régionaux.

Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, souligne: «Ce projet Leader 'Gringgo − Regionalwert Lëtzebuerg' présente les moyens de créer une valorisation durable de la chaîne de production régionale. Ceci dans un réseau étroit allant du producteur au consommateur. De plus, ce projet touche et soutient à la fois plusieurs priorités du gouvernement: la protection du climat et des ressources, l'agriculture biologique et l'économie circulaire.» Ainsi, remarque la ministre, «le projet représente une chance pour des citoyens et des investisseurs de soutenir le développement durable dans la région et la transition écologique des petites entreprises et entreprises familiales».