Mat Schëffleng a Mäerzeg hu zwou weider Gemengen d'Konventioun iwwer e Partenariat mam Chancëgläichheetsministère ënnerzeechent.

Dat deelt de Ministère e Méindeg an engem offizielle Schreiwes mat. An der Konventioun gi Mesurë mat deenen déi jeeweileg Gemengen d'Gläichheet tëscht Männer a Frae promouvéiere wëllen, festgehalen. Domat sinn zënter Mëtt Oktober 8 Gemengen der Konventioun bäigetrueden. Insgesamt géifen elo 56.000 Bierger vun de Mesurë fir eng besser Gläichstellung profitéieren.

Als eng vun den éischte Mesurë fir d'Gläichstellung tëscht de Geschlechter ze fërderen, wäerte béid Gemenge Porte Ouverte organiséieren. Op dëse solle Mesurë virgestallt ginn, déi notamment dorop zilen, méi Fraen dozou ze bréngen, sech an der Lokalpolitik ze engagéieren a bei den nächste Gemengewale mat op d'Lëschten ze goen.

Liest hei dat offiziellt Schreiwes vum Ministère:

La famille des communes-partenaires du MEGA s'agrandit! − Taina Bofferding signe une convention de collaboration avec Mertzig et Schifflange (14.11.2022)



Communiqué par : ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommesDepuis la mi-octobre, huit municipalités ont déjà signé une convention de partenariat avec le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, définissant ainsi leurs activités prévues dans le domaine de la promotion de l'égalité des genres sur leurs territoires respectifs. Dans le cadre de cette coopération, environ 56.000 citoyennes et citoyens luxembourgeois pourront bénéficier des mesures communales en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les communes de Boulaide, Colmar-Berg, Grevenmacher, Niederanven, Mertzig, Pétange, Roeser et Schifflange.

En effet, vu la proximité des communes vis-à-vis de leurs citoyen-ne-s et la panoplie des services offerts à la population, les communes sont des acteurs-clé et des partenaires privilégiés du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes pour faire avancer l'égalité entre les genres au niveau local.

Dans le cadre de ces dernières signatures, Taina Bofferding, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, s'est rendue dans les deux communes, qui ont, comme une de leurs premières actions, organisé une «Journée porte ouverte» avec des activités visant à motiver notamment des femmes de s'engager dans la politique locale et de se présenter candidates lors des prochaines élections communales de 2023. Cette activité s'inscrit dans la campagne «Vivons l'égalité!» du ministère, ciblant une parité plus saine, notamment entre femmes et hommes, dans les futurs collèges échevinaux et conseils communaux.

À Mertzig, Taina Bofferding est ravie de l'élan du collège échevinal: «Bien que la commune soit encore dans ses débuts d'une politique locale active de la promotion de l'égalité entre les genres, elle s'engage dès le début avec un catalogue ambitieux d'activités, partant de la porte ouverte à l'organisation d'ateliers pédagogiques sur l'égalité des genres et les stéréotypes sexués dans leur école fondamentale, jusqu'à l'organisation d'une campagne de prévention sur la violence domestique et la présentation d'un documentaire sur l'histoire du football des femmes au Luxembourg.»

À Schifflange, qui dispose déjà d'une longue tradition en la promotion active de l'égalité des genres sur son territoire, Taina Bofferding a également pu se faire une image de l'engagement remarquable des responsables politiques. Après une visite de l'administration communale, présentée au public local et à la ministre, trois conseillères communales ont témoigné sur leur motivation de s'engager dans la politique, leur satisfaction de pouvoir contribuer à la conception et à l'amélioration de l'infrastructure et des services communaux offerts aux citoyen-ne-s.

«Je suis très confiante qu'avec les conventions 'Mega+', définissant sur mesure les activités choisies et le soutien attendu des communes, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes pourra accélérer de façon considérable sur le plan local, au bénéfice de milliers d'habitant-e-s à travers le pays», conclut la ministre Taina Bofferding.

Pour plus d'informations sur les conventions «MEGA+» et la campagne «Vivons l'égalité!», visitez le site www.megacommunes.lu | www.megagemengen.lu.