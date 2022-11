Zu Äischen, Déifferdeng, Waasserbëlleg an zu Diddeleng koum et zu Accidenter, bei deenen et all Kéiers 1 Blesséierte gouf.

Kuerz no 12 Auer waren zu Äischen zwee Gefierer net laanschtenee komm. Géint 15.30 Auer sinn zu Déifferdeng 3 Autoen anenee gerannt. Quasi ëm déi selwecht Zäit ass zu Waasserbëlleg en Auto op der Kopp gelant Géint 16.30 Auer du koum dunn nach en Accident tëscht 2 Autoen zu Diddeleng derbäi. An alle Fäll gouf jeeweils eng Persoun verwonnt.