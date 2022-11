Ëm kuerz no 15 Auer huet d'Police e brennende Won op der Route de Remich an der Géigend vu der Éitermille gemellt.

Ëm kuerz no 15 Auer huet d'Police e brennende Won op der Route de Remich an der Géigend vu der Éitermille gemellt. Fir d'Feier ze läsche misst d'Strooss komplett gespaart ginn. No ronn enger hallwer Stonn ass eng Spuer nees fir den Trafic opgaangen. Wéi et heescht gouf beim Virfall kee blesséiert.