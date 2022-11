Zu Péiteng entsteet e Campus mat Strukture fir Kanner, Jugendlecher a Leit mat spezielle Besoinen. Dëst op zwee Sitte sou grouss wéi zwee Futtballfelder.

Um Site Batty Weber, an der Strooss mam selwechten Numm, war e Méindeg de Moien nieft dem éischte Spuertestësch direkt och schonn d'Grondsteeleeung.

D'Aarbechter ware wärenddeem gebiede ginn, eng kuerz Paus anzeleeën, wou d'Minister d'Wuer geholl hunn. Roueg geet et um Site vun 1,84 Hektar nämlech net méi zou. D'Grondrësser vun de Gebaier wuesse schonn aus dem Buedem. An dräi bis véier Joer soll hei alles stoen, huet de Grénge Bauteminister François Bausch wësse gedoen. Ma net nëmmen hei, och en hallwe Kilometer weider soll dat um manner wéi hallef esou grousse Site Robert Krieps de Fall sinn. 116,8 Milliounen Euro wëll ee sech dat Ganzt kaschte loossen.

Déi meeschte vun de Strukture wäerten ënnert der Tutelle vum Educatiounsministère stoen. Et soll eng national Pouponnière gebaut ginn, wou Puppelcher déi net méi Doheem kënne bleiwen, ënnerbruecht ginn, huet den DP-Educatiounsminister Claude Meisch betount. Deels awer och mat de Mammen zesummen. Doriwwer eraus entsteet en Internat psychotherapeutique an en Internat socio-familial fir Kanner a Jugendlecher.

De Familljeministère wäert sech ëm eng 30 Logementer fir Mënsche mat Autismus këmmeren an och ëm déi sechs fir Eltere mat enger mentaler Behënnerung. Jidderee soll kënne méiglechst autonom liewen an dat mat esouvill Encadrement wéi néideg ass, sot d'DP-Familljeministesch Corinne Cahen.

E Centre médical um Site wäert da vum Santésministère geréiert ginn. An den insgesamt néng Gebaier, op deenen zwee Sitten, wäert ee kënne souwuel vu raimlechen, wéi och vu logistesche Synergië profitéieren, sou de Claude Meisch.

Um Site Batty Weber wäerten eng 125 Leit ënnerkommen an 94 Leit schaffen. Um méi klenge Site Robert Krieps, wou d'Internat socio-familial entsteet, wäerten dat 63 Residentë sinn, bei 10 Persounen, déi dës betreien.

Schreiwes

Pose de la première pierre et premier coup de pelle des infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes à Pétange (21.11.2022)



Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

En date du 21 novembre 2022, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, ont procédé à la pose de la première pierre et au premier coup de pelle des infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes à Pétange.

Dans le cadre du plan directeur de la commune de Pétange, le programme de construction se développe sur deux sites distincts au centre de la ville de Pétange: site Batty Weber et site Robert Krieps.

L'ambition principale est de revitaliser le centre de Pétange où la mobilité douce et l'intégration urbaine sont mises en avant.

Le projet regroupe une pouponnière nationale, un internat psychothérapeutique avec un centre thérapeutique et administratif, un internat socio-familial, des logements pour des personnes autistes et des parents en situation de handicap, un parking souterrain ainsi qu'un centre médical dans un bâtiment d'infrastructure partagé sur deux sites différents au centre de Pétange, remplissant ainsi une fonction sociale pour les besoins de structures en grand manque au niveau national.

Les bâtiments garantissent une performance énergétique et se situent tous dans les classes AC/AB/AA. En outre, ils sont étanches à l'air et respectent les normes en matière d'isolation thermique. Ensuite, en raison de leur compacité, les structures présentent un excellent rapport surface/volume construit, ce qui permet de réduire les besoins en matière d'énergie et de chauffage.

Des panneaux solaires photovoltaïques sont installés sur des toitures plates, et l'excédent d'énergie qu'ils produisent est injecté dans le réseau public. De même, des panneaux solaires thermiques sont installés sur les toitures des bâtiments de logement.

La toiture verte extensive sur toutes les toitures participe à limiter la surchauffe de la dalle et à maximiser la rétention des eaux de pluie.

Sur le site Batty Weber, la consommation annuelle totale d'énergie thermique des bâtiments est d'environ 410.000 kWh, tandis que sur le site Robert Krieps, elle est d'environ 175.000 kWh.

Les travaux dont le coût global s'élève à 116.800.000 euros TTC ont débuté en 2022. La mise en service prévisionnelle aura lieu en automne 2025/2026.