An der Stad wier ze vill Bëtong, net genuch Schied, an et géif net genuch Plaze ginn, fir sech opzehalen. Dat wier d'Resultat vu politesche Choixen, esou d'Stater Conseillère an LSAP-Co-Presidentin Maxime Miltgen. D'Stad bréicht méi begréngten Diecher a Busarrêten, renaturéiert Flëss an ëffentlech oppe Schwämmen.
“Virun allem dierfen et net nëmme Plaze ginn, déi op Konsum ausgeriicht sinn. Net all Plaz muss eng Terrass vun engem Café sinn. Et muss och Plaze ginn, wou ee sech einfach ophale kann. Wou Mënschen zesummekommen. Gratis fir jiddereen. Dat ass sozial Kohäsioun, dat ass sozial Gerechtegkeet. Well héichwäerteg ëffentlech Raim reduzéieren Hëtztstress, verbesseren d'Loftqualitéit, stäerken de sozialen Zesummenhalt a maachen d'Stad méi liewenswäert.”
D'Pressekonferenz vun der Stater LSAP war ënner fräiem Himmel um Boulevard Charles Marx op der Gare - eng Plaz, déi der Partei no séier kéint nei amenagéiert ginn.