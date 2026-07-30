RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ëmmer méi gliddeg SummerenStater LSAP fuerdert, ëffentleche Raum nei ze notzen

Fanny Kinsch
Den ëffentleche Raum an der Stad muss anescht genotzt ginn - dat géinge besonnesch d'Hëtztwellen dëse Summer weisen, esou d'Stater Sozialisten op enger Pressekonferenz en Donneschdeg de Moien.
Update: 30.07.2026 12:02
© Fanny Kinsch

An der Stad wier ze vill Bëtong, net genuch Schied, an et géif net genuch Plaze ginn, fir sech opzehalen. Dat wier d'Resultat vu politesche Choixen, esou d'Stater Conseillère an LSAP-Co-Presidentin Maxime Miltgen. D'Stad bréicht méi begréngten Diecher a Busarrêten, renaturéiert Flëss an ëffentlech oppe Schwämmen.

Maxime Miltgen zu ëffentleche Plazen an der Stad

“Virun allem dierfen et net nëmme Plaze ginn, déi op Konsum ausgeriicht sinn. Net all Plaz muss eng Terrass vun engem Café sinn. Et muss och Plaze ginn, wou ee sech einfach ophale kann. Wou Mënschen zesummekommen. Gratis fir jiddereen. Dat ass sozial Kohäsioun, dat ass sozial Gerechtegkeet. Well héichwäerteg ëffentlech Raim reduzéieren Hëtztstress, verbesseren d'Loftqualitéit, stäerken de sozialen Zesummenhalt a maachen d'Stad méi liewenswäert.”

D'Pressekonferenz vun der Stater LSAP war ënner fräiem Himmel um Boulevard Charles Marx op der Gare - eng Plaz, déi der Partei no séier kéint nei amenagéiert ginn.

Am meeschte gelies
Hëtzt- a Wandwarnung
Iwwer 30 Grad bis d'Mëttesstonn, duerno Stuerm, Reen a lokal Donnerwiederen
Audio
Fotoen
Schlëmmeres verhënnert
Employéë vun Offallentsuergungsfirma läsche Feier tëscht Munneref a Réimech
16
Bëschbränn a Frankräich
Lëtzebuerg schéckt e Läschfliger a Pompjeeën an déi franséisch Gironde
Audio
Fotoen
21
Am Alter vu 56 Joer
Iresche Museker a Schauspiller Glen Hansard bei Motosaccident gestuerwen
Video
Fotoen
3
Groussasaz
14 Beamten an zwee Hënn weise Presenz op der Stater Gare
Fotoen
Weider News
Schueberfouer 2026
Véier nei Attraktiounen, een neien Iessstand an dräi nei Verkafsstänn
Bei der Aweiung vum neie Ponton "Princesse Marie-Astrid Europa" zu Schengen den 30. Juli 2026.
Zu Schengen
Neie Ponton fir "Princesse Marie-Astrid Europa" ageweit
Fotoen
0
De Christophe Brandenburger
Gemengerot Réimech
Christophe Brandenburger réckelt fir verstuerwene Jean-Marc Hierzig no
E Mëttwoch den Owend
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter mat Motorrieder
Den Alain Reuter, Chef vun der Pensiounskeess, als Invité vun der Redaktioun den 30. Juli 2026.
Invité vun der Redaktioun (30. Juli) - Alain Reuter
1% Croissance vum Emploi kann net den Zouwuess u Rentner opfänken
Video
Audio
7
Post Finance confirméiert
Op der Eboo-App ginn et weider Problemer mat de Virements instantanés sortants
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.