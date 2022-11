De Registre des beneficiaires effecifs soll fir Transparenz suergen a war bis elo ënnert anerem e wichtegt Instrument fir Recherchë vu Journalisten.

Den Zougank vum Grand Public zu Informatiounen iwwert d'Beneficiaires effectifs vu private Gesellschaften, sou wéi en an der Anti-Blanchiments-Direktiv vun der EU virgesinn ass, ass ongülteg. Dat huet den Europäesche Geriichtshaff en Dënschdeg decidéiert. Wéi et an der Begrënnung vum Urteel vum EUGH heescht, géif de Fait, datt all Member vum Grand-Public nokucke kéint wien den End-Beneficaire vun enger Firma ass, e schwéieren Agrëff an d'Recht op Privatsphär vun de betraffene Persounen duerstellen. Wat d'Zil vun der Direktiv, géint Blanchiment a Finanzéierung vun Terrorismus virzegoe betrëfft, ass dat iewescht europäescht Geriicht der Meenung, datt den ëffentlechen Zougang zu den Informatiounen iwwert d'Beneficiaires effectifs net dozou bäidroe géif, dëst ze erreechen.

Wat dat fir de Lëtzebuerger Registre des beneficiaires effectifs bedeit, ass den Ament nach net kloer. En Dënschdeg den Owend huet de Ministère an engem Communiqué matgedeelt, dass den ëffentlechen Online-Zougang zum Regëster bis op Weideres suspendéiert wier. Et géif een un enger Léisung schaffen, déi sécherstelle soll, dass Leit, déi aus beruffleche Grënn op d'Donnéeën, déi am Regëster gespäichert sinn, zeréckgräife mussen, dat och weiderhi maache kënnen.

Aus dem Justizministère huet et op Nofro hi geheescht, datt en d'Decisioun vun de Riichter nach misst genee ënnert d'Lupp huelen. Et géif ee feststellen, datt d'Urteel vum EGH d'EU-Direktiv géing betreffen an net déi entspriechend Ëmsetzung am Lëtzebuerger Recht an d'Lëtzebuerger Gesetz wier ebe konform mat der europäescher Direktiv. Et wier awer kloer, datt Lëtzebuerg sech géing un d'Decisioun vum Europäesche Geriichtshaff halen, woubäi d'Problematik sech fir all d'EU Memberstaaten, déi d'Direktive ëmgesat hunn, stelle géif, esou de Ministère.

D'Urteel vum Europäesche Geriichtshaff steet iwwerdeems um Ordre du Jour vun der Reunioun vun der Justizkommissioun vun der Chamber e Mëttwoch an den CSV-Deputéierte Laurent Mosar freet an enger urgenter parlamentarescher Fro, ob d'Regierung Ännerungen um Gesetz iwwert de Registre des beneficiaires effectifs virhuele wéilt.

Le Registre des bénéficiaires économiques du Luxembourg invalidé par la Cour de Justice de l’UE pour être disproportionné - cela va faire grincer des dents chez les uns (presse etc..) et faire sauter les bouchons de champagne chez d’autres https://t.co/6BnSkoTbz1 — Wies Frank (@Frank_wh) November 22, 2022

Liest hei de Communiqué vum Justizministère:

Arrêt dans les affaires jointes C-37/20 Luxembourg Business Registers et C-601/20 Sovim



Communiqué par : ministère de la Justice

Suite à l'arrêt du 22 novembre 2022 rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, l'accès en consultation via internet au site du RBE est provisoirement suspendu. Une solution permettant l'accès aux données du RBE par les professionnels tels que définis à l'article 2 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs sera prochainement communiquée.