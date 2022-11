An engem Interview mat der "Zeit" sot den däitsche Virolog Christian Drosten, datt hien Unzeechen dofir gesäit, datt d'Pandemie geschwënn eriwwer ass.

Och de Lëtzebuerger Spezialist fir Infektiounskrankheeten Dokter Gerard Schockmel gesäit eis den Ament an enger Situatioun, déi éischter berouegend wier. Hie war en Donneschdeg bei eis am Moiesprogramm live am Radio.

D'Mutatioune vum Omikron géifen och ouni Restriktiounen net zu gréissere Problemer féieren. Besonnesch net bei Leit ouni Risikofacteuren, déi geimpft sinn a scho mam Virus a Kontakt waren. Bei der Fro, ob d'Pandemie eriwwer ass, wëll den Dokter Schockmel sech awer nach net festleeën. Et wier weder auszeschléissen, datt Omikron sou mutéiert, datt een op eemol awer net méi sou geschützt ass, nach datt méi eng schlëmm Variant entsteet, sou de Spezialist fir Infektiounskrankheeten en Donneschdeg.