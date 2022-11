D'Technik fir déi gebraucht Energietransitioun géing antëscht funktionéieren, ma et feelt awer un Handwierker, déi dës och installéiere kënnen.

D'Energiekris duerch de Krich an der Ukrain huet nach eemol neie Wand an d'Debatt ronderëm erneierbar Energië bruecht, besonnesch am Trend leien elo déi sougenannte Wäermepomplen, déi en ëmweltfrëndlecht Hëtze verspriechen. D'Technik funktionéiert mëttlerweil och bei méi alen Haiser, ma et muss een Handwierker fannen, déi se och installéieren.

Genee doru feelt et awer am Moment um Marché, wéi eis de Fournisseur Jürgen Schwarz erzielt. Hie schätzt, dass an den nächste Méint tëscht 700 an 1.000 Handwierker gebraucht géifen, fir d'Energietransitioun hinzekréien. Zwar géif et eng Formatioun, déi vum Centre des compétences de l'artisanat organiséiert gëtt, mä mat 35 Deeg wier déi fir déi meeschte Betriber ze laang.

Am Centre ass ee sech bewosst, dass ee mat grad emol 6-8 Handwierker pro Formatioun der Demande vum Marché net no kënnt an et géif een un enger Léisung schaffen. Kloer wier awer, dass een dee Manktem u forméierten Handwierker esou séier net opfänke kéint. Dat géif nach e puer Joren daueren, zemools well vum 1. Januar 2023 u keng Gasheizunge méi an neie Gebaier dierfe verbaut ginn.