An der Chamber gouf um Freideg erëm de Jugendkonvent vum Jugendrot organiséiert.

Jugendkonvent "Demokratie (er)liewen" / Rep. Sabrina Backes

80 Jonker tëscht 14 an 30 Joer aus verschidden Ecker aus dem Land ware bei der 17. Editioun dobäi. Ënner dem Motto "Demokratie (er)liewen" soll d’Jugend d’Méiglechkeet kréien, fir iwwer aktuell Sujeten ze diskutéieren an de Politiker kënne Froen ze stellen. Heifir goufen d’Participanten a verschidden Atelieren opgedeelt.

Een Atelier huet sech zum Beispill mam Sujet Inclusioun befaasst a wéi inklusiv d’Gesellschaft zu Lëtzebuerg schonn ass. Dës zwee Jonker waren dobäi a schwätzen iwwer hir Erfarung:

"Mer hunn doriwwer geschwat, dass Leit mat enger anerer Sexualitéit oder enger Behënnerung oder Leit mat enger anerer Hautfaarf net ëmmer respektiv net ganz iwwerall includéiert ginn."

"Et huet een och gemierkt, dass verschidde Leit an eisem Grupp eng Exklusioun matgemaach hunn an dass do Nationalitéiten anscheinend nach vill matspillen, obwuel ech geduecht hätt, dass et kee Rassismus méi gëtt."

En aneren Atelier huet sech mam Thema Medien a Fake News befaasst.

Ee jonke Mann erzielt: "Et war ganz interessant eben erauszefannen, wat Fake News sinn. Ech fannen dat ass ee ganz pertinent Thema gewiescht och lo duerch d’Covid Kris an d’Covid Leugner, déi ëmmer nach net akzeptéieren dass e Vaccin kann hëllefen."

Dem Jugendrot no géinge jonk Leit dacks mat Prejugéë konfrontéiert ginn, wéi dass se ze jonk an ze onerfuere wieren, fir sech kënnen aktiv am politesche Prozess anzebréngen. Dobäi wéilte si sech awer genau sou abrénge kënnen, wéi Leit déi scho méi al sinn.

"Ech fannen, dat ass immens fundamental. Ech fannen, well mir d’Stëmme vun der Zukunft sinn, läit u sech alles bei eis, fir d’Zukunft besser ze maachen.” “The children of today are the future of tomorrow. Ech fannen, dat ass ee wichtege Sproch, well mer decidéieren, wat mat Lëtzebuerg an der ganzer Welt geschitt."

Zum Schluss goufen d’Resultater aus den eenzele Gruppen de Politiker virgestallt. Déi verschidde Revendicatioune goufen och an engem Rapport zesumme gefaasst an un déi zoustänneg Ministere weidergeleet.