E Freideg géint 17 Auer koum et zu enger Frontalkollisioun tëscht zwee Gefierer op der Streck tëscht Mamer an Dippech. De Samu war am Asaz.

Éischten Informatiounen no goufen 2 Persoune blesséiert, eng dovu méi schro. Duerch d'Kollisioun vun den zwee Gefierer hat eent vu béiden och Feier gefaangen. D'Strooss huet wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte musse fir den Trafic gespaart ginn. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.