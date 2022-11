Awunner hate sech bei der Gemeng an an de soziale Reseaue beschwéiert, datt et ze däischter wier.

E Freideg huet d'Escher Gemeng hir Energiespuermesurë bei der Stroossebeliichtung nees réckgängeg gemaach. Wéi et e Samschdeg am Tageblatt heescht, wieren d'Luuchten duerch déi nei Programméierung zanter e Méindeg am Verglach zu zejoert owes eng Stonn méi spéit un a moies eng Stonn méi fréi ausgaangen. E Freideg wier nees alles esou hell gewiescht wéi soss. D'Mesure gouf also no net mol enger Woch nees zréckgezunn, sou d'Zeitung.