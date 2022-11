Um Uerschterhaff bei Suessem gouf e Mëttwoch am Nomëtteg den neie Prisong fir männlech Untersuchungshäftlingen offiziell ageweit.

Hei gëtt et 400 Plaze fir Männer an Untersuchungshaft. Aktuell sinn d'Prévenuen zu Schraasseg zesumme mat den Detenuen ënnerbruecht. E Méindeg ginn déi éischt Leit an déi nei Installatioun Süde vum Land bruecht.

Bis Mäerz soll de kompletten Transfert ofgeschloss sinn.

Véier Associatiounen hunn dann e Mëttwoch am Kader vun der Ouverture géint den neie Prisong demonstréiert. Fir d'Organisatiounen "Eran, eraus ... an elo?", "Richtung 22", "Second Chance" a "Rise asbl" stinn nach eng Rei Froen op. Si waren e Mëttwoch ausserdeem do, fir en alternative Programm virzestellen.

