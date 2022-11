E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vum Prisong um Uerschterhaff eisen Invité vun der Redaktioun.

E Mëttwoch geet um Uerschterhaff bei Suessem deen éischte Prisong fir Untersuchungshäftlingen offiziell op.

Wéini ginn déi éischt Leit transferéiert? Wat ënnerscheet den Uerschterhaff vu Schraasseg? Wéi wäert den Alldag fir d'Untersuchungshäftlingen hannert den zouene Maueren ausgesinn? Alles dat froe mer den Direkter vum Prisong um Uerschterhaff de Moien live bei eis am Studio.

De Jeff Schmit ass eisen Invité vun der Redaktioun.

