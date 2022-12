Den LSAP-Politiker muss wéinst dëser chirurgescher Interventioun e puer Deeg hospitaliséiert ginn.

E wäert duerno eng Reeducatioun ënner medezinescher Surveillance maachen.

An engem Communiqué heescht et, datt de Minister senge Funktioune weider wäert nogoen an am Télétravail wäert schaffen.