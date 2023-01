E Member vum Schäffen- a Gemengerot soll als Delegéierte bei sämtleche regionale Syndikater, Büroen a Comitéë revoquéiert ginn.

Déi entspriechend Gemengerotssëtzung war eigentlech fir e Mëttwoch ugesat, gouf awer spontan dësen Dënschdeg op nächsten Dënschdeg verréckelt.

Et stinn 10 Punkten "à huis clos" um Ordre du Jour. Bei deenen all geet et ëm d'Ersetze vun deem Delegéierten, zum Beispill beim Ofwaassersyndikat SIDERO a beim interkommunale Syndicat "Réidener Kanton".

5 Méint virun de Wale ramouert et zu Réiden an der Märei.

RTL-Informatiounen no handelt et sech beim Concernéierten ëm den zweete Schäffen aus der Gemeng Réiden. Et gouf, wéi et heescht, e Vertrauensbroch. De Buergermeeschter Henri Gerekens wollt dat Ganzt op Nofro hin net kommentéieren. De Gemengepapp verweist op de "huis clos".

Den Inneministère ass um Courant, wäert awer net intervenéieren. Eng Demissioun aus dem Réidener Schäffen- a Gemengerot léich den Ament net vir, heescht et aus dem zoustännege Ministère.

Aktuell sëtzen zu Réiden 9 Leit am Conseil. D'Atert-Gemeng wiesselt elo vum Majorz- an de Proporzsystem. Et gëtt also am Juni eng éischte Kéier nom Prinzip vun de Lëschte gewielt. D'Gemeng wäert an der nächster Legislatur 11 Conseilleren hunn.