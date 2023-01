Ënnert wéi enge Konditioune kënnen Donnéeë gespäichert ginn am Beräich vun der elektronescher Kommunikatioun?

Wéi d'Justizministesch Sam Tanson e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz erkläert huet, gëtt d'Datespäicherung duerch en neie Projet de loi hei zu Lëtzebuerg elo zur Ausnam an net méi zur Reegel.

PDF: De Projet de loi noliesen.

De grousse Prinzip vum neie Gesetzestext wier et, déi generell an ondifferenzéiert Späicherung vun Trafic- a Standuert-Donnéeën ofzeschafen. Domat dréit een der Jurisprudenz vun der Cour de justice vun der Europäescher Unioun Rechnung. Konkret heescht dat, datt d'Telefonsoperateuren d'Metadonnéeën net méi all einfach esou späicheren dierfen. D'Späichere gëtt méi streng encadréiert a méi geziilt gemaach. Fir spezifesch Kategorië vun Donnéeë ginn et am Text Exceptiounen.

Et géif der Ministesch no drëm goen, en Equiliber ze schafen. Déi national Sécherheet misst garantéiert ginn an et muss ee géint schwéier Kriminalitéit kënne virgoen, mee och d'Rechter vun de Bierger musse weider geschützt ginn.