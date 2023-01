Däitsch Frontaliere sollen an Zukunft kënne bis zu 40 Prozent am Télétravail schaffen an trotzdeem weider hei an der Sozialversécherung bleiwen.

Dat géing zwee Deeg d'Woch entspriechen. Bis ewell si just 25 Prozent méiglech. En deementspriechenden Accord soll, wann alles gutt geet, bis Juni an dréchenen Dicher sinn, sot de Sozialminister Claude Haagen de Mëttwoch de Moien an der Chamber. Dat beim Debat iwwert eng ëffentlech Petitioun, déi 2 Deeg Télétravail d'Woch ouni Desavantage fir jidderee gefuerdert huet. D'Belsch wier och deemno wéi bereet, op dee Wee ze goen, wa keng Léisung um EU-Niveau kéim, mat Frankräich wiere schonn technesch Diskussiounen, awer nach keng bilateral Gespréicher. D'Petitionärin Katia Sabrina Litim huet sech nom Debat zefridde gewisen iwwert d'Progrèsen um Niveau vun de Cotisatiounen, quitt datt sech um Niveau vun de Steieren nach keng konkret Léisung ofzeechent.