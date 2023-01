De Krich huet ons all net just d'Ofhängegkeet vu Russland a sengem Gas virun Ae gefouert, mee och déi zentral Roll vu Matière Premièren däitlech gemaach.

Ouni si kann näischt produzéiert ginn a si hänken enk mateneen zesummen zum Beispill braucht et Gas fir Dünger hierzestellen, de Präis vum Elektreschen hänkt och um Gas. Globaliséierung huet de Präis vun deenen Ofhängegkeete vergiesse gedoen, elo stelle sech awer ganz vill nei Froen an al Reflexer , zum Beispill dee vum Protektionismus.

Dat wier awer net déi richteg Äntwert, seet de Yves Jégourel, Gaaschtriedner um Neijoerschpatt vun der Fedil, Professer op der Uni Bordeaux an Expert a Matière Premièren.

Ouni dat néidegt Basis-Material sinn déi geplangten Energie-Transitioun an Dekarboniséierung vun onser Wirtschaft net méiglech, just dass Europa do och komplett ofhängeg ass an zwar vu China.

Nei Minnen an Europa erschléissen, géing net duergoen, fir de Retard opzehuelen. D’Globaliséierung misst nei geduecht a nei verhandelt ginn. Am Interview erkläert de Professer Jégourel d' Zesummenhäng vu Gas, seelene Äerden oder Koffer, mat Verdeelungsgerechtegkeet dem Kampf géint de Klimawandel an der Verantwortung vu jidder Eenzele vun ons.