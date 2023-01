Géint 18.20 Auer ass eng arméiert a maskéiert Persoun an der Areler Strooss an e Buttek komm. D'Personal konnt fortlafen an huet d'Police geruff.

Den Täter ass fortgelaf. Kuerz drop géint 18.45 Auer hunn 2 Leit an der Rue de la Chapelle een anere Buttek iwwerfall. Si sinn an eng onbekannt Richtung geflücht. Éischten Informatioune vun der Police no géing et sech bei béiden Iwwerfäll ëm 2 Täter handelen. Si ware schwaarz gekleet, hate Masken hunn, een hat eng Mutz mat roude Sträifen drop. All verdächteg Persounen an Hiweiser si fir den 113.