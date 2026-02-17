Zu Mont-Saint-Martin a Frankräich, kuerz hannert der Grenz mat Rodange, ass e Méindeg am Nomëtteg op Héicht vun engem grousse Supermarché d’Läich vun engem Mann fonnt ginn. Dat kruten d’Kolleege vum L’Essentiel vum zoustännege Procureur confirméiert, nodeems scho Fotoen op soziale Medien d’Ronn gemaach haten.
Deemno wier et e 70 Joer ale Mann mat portugisescher Nationalitéit, deen an engem soziale Foyer zu Mont-Saint-Martin gewunnt huet an zanter Dezember d’lescht Joer vermësst gouf.
Eng Enquête soll d’Ëmstänn vum Doud elo klären.