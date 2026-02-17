5-10 Prozent vun de Gebaier zu Lëtzebuerg sti Schätzungen no eidel. D’Renovéierung, d’energeetesch Sanéierung an dono d’Notzung vun dëse Gebaier wier en zentraalt Element am Ressourcen- a Klimaschutz, sou wéi och e wesentleche Bäitrag an der Bekämpfung vum Manktem vum Wunnraum, soen de Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall op enger gemeinsamer Pressekonferenz.
Dofir soll ënner anerem eng Bauuerdnung ausgeschafft ginn, déi den nationale Klimaziler gerecht gëtt an en Ënnerscheed tëscht Neibau an Ëmbau mécht. Awer och eng Verdichtung vum existente Wunnengsbestand soll vereinfacht ginn. Energesch Sanéierung soll da vereinfacht ginn, andeem d’Bestëmmunge vum PAG a PAP geännert ginn. Ënner anerem wat d’Reguléierung vun den Ofstandsreegelen zu Gonschte vun Dämmaarbechten ugeet.
Dëst si just e puer Beispiller aus engem Néng-Punkte-Plang, dee presentéiert gouf.