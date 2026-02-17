RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Renovatioun virundreiwenMouveco presentéiert Néng-Punkte-Plang fir Stäerkung vum Bauen am Bestand

Diana Hoffmann
De Mouveco an den Oekozenter Pafendall hunn op enger gemeinsamer Pressekonferenz eng Néng-Punkte-Plang presentéiert, fir d'Renovatioun zu Lëtzebuerg virunzedreiwen.
Update: 17.02.2026 12:12
© Eric Ebstein
© Eric Ebstein
© Eric Ebstein
© Eric Ebstein
© Eric Ebstein
© Eric Ebstein

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

5-10 Prozent vun de Gebaier zu Lëtzebuerg sti Schätzungen no eidel. D’Renovéierung, d’energeetesch Sanéierung an dono d’Notzung vun dëse Gebaier wier en zentraalt Element am Ressourcen- a Klimaschutz, sou wéi och e wesentleche Bäitrag an der Bekämpfung vum Manktem vum Wunnraum, soen de Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall op enger gemeinsamer Pressekonferenz.

Dofir soll ënner anerem eng Bauuerdnung ausgeschafft ginn, déi den nationale Klimaziler gerecht gëtt an en Ënnerscheed tëscht Neibau an Ëmbau mécht. Awer och eng Verdichtung vum existente Wunnengsbestand soll vereinfacht ginn. Energesch Sanéierung soll da vereinfacht ginn, andeem d’Bestëmmunge vum PAG a PAP geännert ginn. Ënner anerem wat d’Reguléierung vun den Ofstandsreegelen zu Gonschte vun Dämmaarbechten ugeet.

Dëst si just e puer Beispiller aus engem Néng-Punkte-Plang, dee presentéiert gouf.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éisträich wënnt Gold bei Schnéi-Chaos am Super-Team-Schisprangen
Video
12
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard
Video
7
Lëtzebuerger Rettungshelikopter am Asaz
8 Joer aalt Kand bei Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich schwéier blesséiert
Fotoen
RIP
De Robert Duvall ass am Alter vu 95 Joer gestuerwen
6
Formel 1
Barcelona bleift am F1-Kalenner - Schlecht Nouvelle fir Spa
Weider News
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dës Persounen?
Den EU-Kommissär Christophe Hansen poséiert fir eng Foto virun engem Interview am EU-Haaptsëtz zu Bréissel den 28. Mäerz 2025.
No uergen Onwiederen Ufank Februar
EU-Landwirtschaftskommissär Hansen a Portugal, fir Baueren z'ënnerstëtzen
Police mellt Festnamen
Zwou Prostituéiert vu fréierem Zouhälter iwwerfall, Kläpperei an engem Zuch zu Kautebaach
Franséischen Ambassadeur zu Lëtzebuerg
Den Teletravail soll "jidderengem notzen“
2
CGDIS
Zwee Blesséierter bei Accident op der N5B tëschent Péiteng an Athus (B), Persoun zu Esch ugestouss
Fotoen
Overshoot Day zu Lëtzebuerg
Vun en Dënschdeg u liewe mir "op Kredit" bei der Natur
38
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.