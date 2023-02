Um Mëttwoch hunn eng 40 Ermëttler vun der PJ am Kader vun enger Enquête géint en Immobiliëgrupp Perquisitiounen duerchgefouert.

Wéi de Parquet um Donneschdeg an engem Communiqué schreift, wiere Finanz-Etablissementer, Büroen a Privatwunnengen zu Lëtzebuerg viséiert gewiescht.

D'Enquêteuren hunn eng Persoun festgeholl, déi no hirem Rendez-vous beim Untersuchungsriichter elo an Untersuchungshaft sëtzt. Wéi de Parquet präziséiert, gëllt wéi ëmmer a sou Fäll d'Onscholdsvermuddung.

Den Online-Magazin Reporter hat scho gemellt, et géif sech ëm den Cenaro-Grupp handelen.

Eng 100 Famillje wiere wéinst der Faillite vum Grupp den Ament a Schwieregkeeten, well d'Chantiere vun hire geplangte Wunnenge brooch leien.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg concernant l’enquête en cours contre un groupe immobilier

(02.02.2023)

Dans le cadre d’une instruction ouverte début janvier 2023 notamment des chefs d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse une quarantaine d’enquêteurs du service de police judiciaire (SPJ) (sections FAME, IEF, EJIN et AB) ont effectué mercredi, le 1er février 2023, sur mandat du juge d’instruction de Luxembourg, des perquisitions dans des établissements financiers, bureaux et domiciles dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Ils ont procédé à l’arrestation d’une personne. Cette personne arrêtée a été interrogée par le juge d’instruction qui a ordonné son placement en détention préventive.

Les perquisitions ont eu pour finalité la saisie d’objets utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que d’importantes saisies patrimoniales.

L’enquête d’envergure se poursuit.

Le parquet tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.