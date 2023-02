Wéi d'Santé an hirem Wochebilan mellt, sinn d'Coronazuelen an der Woch vum 13. bis 19. Februar ëm knapp 8 Prozent zeréckgaangen.

An der Fuesvakanz sinn d'Covidinfektiounen zu Lëtzebuerg ëm knapp 8% liicht zréckgaangen. D'Santé notéiert an hirer leschter Retrospektive 837 Fäll d'lescht Woch. Eng Persoun ass a Relatioun mat Covid gestuerwen. An de Spideeler bleift et a puncto Corona weider ganz roueg mat 11 Patienten op der normaler Statioun, déi positiv getest, goufen. Op der Intensivstatioun huet keen misse behandelt ginn.

PDF: Coronavirus - Retrospective vun der Woch

Bei der Gripp ass d'Situatioun mat 242 Fäll quasi stabel bliwwen.

