RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Véier Joer Resistenz géint RusslandHonnerte Leit bei Maniff an der Stad géint Krich an der Ukrain

Jeannot Ries
Véier Joer nom Ufank vum russeschen Ugrëff op d'Ukrain hunn e Samschdeg e puer Honnert Leit op Initiativ vun der Asbl LUkraine op der Clairefontaine Plaz Solidaritéit gewisen an un d'Affer vum Krich geduecht.
Update: 21.02.2026 19:44

En Dënschdeg ginn et genee véier Joer, datt Russland d’Ukrain iwwerfall huet. Eng sougenannte “Spezial-Operatioun”, déi aus der Siicht vum Kreml u sech nëmmen e puer Wochen dauere sollt.

Ma d’Russen hunn d’Resistenz vum ukrainesche Vollek ënnerschat. En extrem bluddege Krich mat engem direkten Impakt, och op Europa – Sécherheetsstrategië goufen iwwerduecht, d’NATO stellt sech nei op.

E Solidaritéitsmarsch, op Initiativ vun der Asbl LUkraine, huet e Samschdeg hei zu Lëtzebuerg e puer Honnert Leit ugezunn. Nieft engem iwwerdimensionalen ukrainesche Fändel sinn der och aus Länner wéi Litauen, Lettland, Finnland oder Polen opgefall – direkt Nopeschstaate vu Russland.

Op der Clairefontaine Plaz gouf den Affer vum Krich geduecht. Et war e Rendez-vous, mat enger Rei Emotionalen Amenter. Nieft Kanner, déi e Lidd iwwer hier Heemecht gesongen hunn, huet en Ukrainer d’Lëtzebuerger Heemecht gesongen.

Ervirgestrach goufen och déi onmënschlech Bedéngungen, an deene vill Ukrainer den Ament kucken, fir iwwert de Wanter ze kommen. Bei Äisegen Temperature gräift Russland gezielt d’Energie-Infrastruktur vum Land un.

1.459 Deeg, sou laang hält dat ukrainescht Vollek elo schonn duer, sou den Nicolas Zharov, President vun der Asbl LUkraine. Fir vill Leit bedeit dat en Alldag mam Toun vun de Sireenen an de Geräischer vun de Bommen.

Maniff an der Stad géint de Krich an der Ukrain (21.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

“Wéi Russland agefall ass, stoungen net nëmmen ukrainesch Stied am Viséier. Ma och eng Weltuerdnung, déi op einfachen, awer wichtege Reegelen opgebaut ass: datt Grenzen net mat Gewalt g’ännert ginn, datt Ziviliste keng Zilscheiwe sinn, datt d’Wourecht gëllt, datt souverän Natiounen net eruewert kënne ginn, well ee méi staarken Noper dat decidéiert”, sou den Nicolas Zharov.

A grad dofir géif sech d’Resistenz vun der Ukrain net op den Territoire vum enge Staat limitéieren. Wat zanter elo véier Joer an der Ukrain geschitt, misst als globaalt Signal opgeholl ginn – Gewalt dierft net gewannen. D’Ukrain wier e Land, dat och am Kader vu Friddensgespréicher net ze verkafe wier.

D’Lëtzebuerger Verdeedegungsministesch Yuriko Backes huet iwwedeems mam Fanger op dee gewisen, dee fir all d’Leed responsabel ass: ''De Putin hätt dëse Krich scho laang kënne stoppen. Hie hätt e virun zwee Joer, virun engem Joer kënne stoppen. Hie kéint en haut stoppen. Mee hie stoppt dee Krich net. Ganz am Géigendeel, hie bombardéiert weider onschëlleg Zivilisten. Hie bombardéiert weider zivil Infrastrukturen.”

Lëtzebuerg géif vum éischten Dag un op der richteger Säit vun der Geschicht stoen an d’Ukrain ënnerstëtzen, sou d’Ministesch. Et dierft och net vergiess ginn, datt Europa net sécher wäert sinn, soulaang d’Ukrain kee fräit Land ass, deem seng Souveränitéit respektéiert gëtt.

An enger weiderer emotionaler Ried huet Barbara Karpetova, Ambassadrice vun der Tschechescher Republik, dësen Appell lancéiert: “All Schrëtt, dee mir haut maachen, ass wichteg. All Fändel, all Käerz, all Stëmm zielt. Well d’Hoffnung méi staark ass, wann se gedeelt gëtt.”

D’Ambassadrice huet un de Motto vu Lëtzebuerg erënnert a gesot, och d’Ukrain wéilt sou bleiwen, wéi se ass. D’Emotioun an hirer Stëmm war dobäi däitlech ze spieren.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
23
"Welt" interpretéiert Eurostat-Etüd
Lëtzebuerg an den Top 10 EU-Länner, wou een op déi mannsten Touristen trëfft?
34
CGDIS
Aacht Blesséierter bei véier Accidenter am Laf vun e Freidegowend
Entwarnung no Bommenalarm zu Paräis
5 Sitte ware viséiert, 2 goufen evakuéiert, kee Sprengstoff fonnt
Background am Gespréich (21. Februar)
Leeschtungsdrock ënnert der jonker Generatioun e reelle Problem
Video
Audio
46
Weider News
Eng 30 Leit am Asaz
En Abléck an d'Preparatioune vum Buergbrenne bei de Guiden a Scouten zu Beggen
Video
Fotoen
0
Alerte orange
Liewensmëttelverwaltung warnt viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten
SAMU am Asaz
Persoun bei Kichebrand zu Iechternach blesséiert
Policebulletin
Presuméierten Drogendealer zu Schieren gepëtzt, Mandat d'arrêt an der Stad ausgeféiert
Spillzäit
Firwat Fräiraum fir Kanner wichteg ass an net all Spill soll Reegelen hunn
Video
Audio
3
Safety First
Fillt Dir Iech sécher am Internet?
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.