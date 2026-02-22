RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISDräi Blesséierter bei Accident tëscht Gréiwemaacher a Potaschbierg, Auto géint Potto zu Groussbus

RTL Lëtzebuerg
Am Laf vun e Samschdegowend koum et nees zu enger Rei Accidenter uechter d'Land.
Update: 22.02.2026 07:21
Eng Ambulanz vum CGDIS
© Jeannot Ries

Kuerz no 18 Auer hat et op der A13 tëschent Schëffleng a Lalleng geknuppt, hei waren zwee Autoen aneneegerannt. D’Rettungsekippe vun Diddeleng, Esch a Schëffleng waren op der Plaz, blesséiert gouf bei dësem Accident keen.

Géint 21.30 Auer dann en Accident op der N1 tëschent Gréiwemaacher an dem Potaschbierg: Hei ass en Auto am Gruef gelant. Dräi Persoune goufen dobäi verwonnt, am Asaz waren d’Secouriste vu Mäertert a Gréiwemaacher.

An der Nuecht op e Sonndeg géint 2 Auer sinn d’CGDIS-Ekippe vu Rammerech a Groussbus dann an d’Baaschtnecher Strooss zu Groussbus geruff ginn. Hei ass en Auto géint e Potto gerannt an eng Persoun gouf blesséiert.

Dës weidere mellt de CGDIS dann och eng Rei Bränn awer allkéiers ouni datt Persounen zu Schued koumen: D’Pompjeeë vu Leideleng a Monnerech goufen um 17.45 Auer an d’Leidelenger Rue du Lavoir geruff well hei eng Heizung gebrannt hat.

Dann hunn och nach zwee Kamäiner gebrannt, eemol um Schoulwee zu Kielen géint 18.45 Auer an dann an der Rue du Cimetière zu Biwels géint 20.40 Auer. Zu Kielen waren d’Pompjeeë vu Mamer a Kielen am Asaz, zu Biwels déi vu Veianen an aus der Nordstad.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
23
Alerte orange
Liewensmëttelverwaltung warnt viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten
Spillzäit
Firwat Fräiraum fir Kanner wichteg ass an net all Spill soll Reegelen hunn
Video
Audio
4
Véier Joer Resistenz géint Russland
Honnerte Leit bei Maniff an der Stad géint Krich an der Ukrain
Video
Fotoen
Geplangt Marche fir verstuerwene Quentin Deranque zu Lyon
Autoritéite fäerten Debordementer, President Macron rifft zu Rou op
Weider News
Um Samschdeg
Police mellt gewaltsamen Déifstall zu Esch, Alkohol hannert dem Steier uechter d'Land
Eng 30 Leit am Asaz
En Abléck an d'Preparatioune vum Buergbrenne bei de Guiden a Scouten zu Beggen
Video
Fotoen
0
Véier Joer Resistenz géint Russland
Honnerte Leit bei Maniff an der Stad géint Krich an der Ukrain
Video
Fotoen
SAMU am Asaz
Persoun bei Kichebrand zu Iechternach blesséiert
Policebulletin
Presuméierten Drogendealer zu Schieren gepëtzt, Mandat d'arrêt an der Stad ausgeféiert
Um Samschdeg
Police mellt gewaltsamen Déifstall zu Esch, Alkohol hannert dem Steier uechter d'Land
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.