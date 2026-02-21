Zu Beggen sinn et zanter de 70er Joren d’Guiden an d’Scoute vum Grupp St Christophe, déi sech em d’Buergbrenne bekëmmeren. Um Sonndeg fänkt et owes mat engem Fakelzuch un, ier dann no 19 Auer d’Buerg brennt.
Eng 30 Leit këmmere sech em d’Organisatioun vum Bau. Vu Palletten iwwer Chrëschtbeemercher bis holze Stämm gi verbrannt. Wichteg ass et awer och fir dëst Evenement eng Assurance ze hunn.
Um Weekend no Äschermëttwoch brennen d’Buergen hei am Land. Dëst ass eng al Traditioun zu Lëtzebuerg, mat där symbolesch de Wanter verdriwwe ginn. Op ville Plaze sinn et déi lokal Veräiner déi sech dësem Brauch unhuelen, vu Scoutsgruppe bis zu Pompjeesveräiner.