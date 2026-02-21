RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Alerte orangeLiewensmëttelverwaltung warnt viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten

RTL Lëtzebuerg
D'Veterinärs- a Liewensmëttelverwaltung warnt mat enger Alerte orange viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten.
Update: 21.02.2026 17:55
© RTL Grafik

D’Lëtzebuerger Veterinärs- a Liewensmëttelverwaltung huet eng Alerte orange erausginn, dat wéinst méiglecher Erstéckungsgefor beim Produit “Hello Kitty confiserie en gelée goût pomme Koniac” vun der Mark Sanrio Co. Wéi d’Verwaltung schreift, géife verschidde Liewensmëttel Zousazstoffer enthalen, déi d’Séissegkeet méi fest kéinte maachen an doduerch Erstéckungsgefor kéinte verursaachen, besonnesch bei Kanner.

D’Gefor vum Erstécke léich virun allem un der “Gréisst, der Form an der fester Konsistenz”. Betraff ass de Lot 26.06.11B.

Bei Zeeche vun Erstécke soll direkt gehandelt an déi passend Éischt-Hëllef-Gesten ugewannt ginn, déi een ënner anerem op Santé.lu fënnt.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
22
Gefor vu Faillitten zu Lëtzebuerg
Keng Tranchen am Viraus bezuelen, ier Aarbechten iwwerhaapt ofgeschloss sinn
Video
26
"Welt" interpretéiert Eurostat-Etüd
Lëtzebuerg an den Top 10 EU-Länner, wou een op déi mannsten Touristen trëfft?
33
Choix vun der Expertin an der Affär Wilmes
Gesondheetsministère gesäit keen Interessekonflikt
Audio
Entwarnung no Bommenalarm zu Paräis
5 Sitte ware viséiert, 2 goufen evakuéiert, kee Sprengstoff fonnt
Weider News
SAMU am Asaz
Persoun bei Kichebrand zu Iechternach blesséiert
Policebulletin
Presuméierten Drogendealer zu Schieren gepëtzt, Mandat d'arrêt an der Stad ausgeféiert
Spillzäit
Firwat Fräiraum fir Kanner esou wichteg ass
Audio
3
Safety First
Fillt Dir Iech sécher am Internet?
Video
Fotoen
CGDIS
Aacht Blesséierter bei véier Accidenter am Laf vun e Freidegowend
Background am Gespréich (21. Februar)
Leeschtungsdrock ënnert der jonker Generatioun e reelle Problem
Video
Audio
46
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.