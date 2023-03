Wat hire Karriären am ëffentleche Statut ugeet, gesi sech d'Bréifdréier par Rapport vu Polizisten oder Douanieren diskriminéiert.

Am Kontext vum neien Harmonisatiounsgesetz wier d'Gewerkschaft vun de Bréifdréier esouguer bereet, fir virun d'Verwaltungsgeriicht ze goen. Et wëlle een dann iwwert d'Geriicht probéieren, fir an eng méi héich Karriär agestuuft ze ginn.

Fir awer emol am Virfeld iwwert hir Fuerderungen ze schwätzen, huet de Minister vun der Fonction publique awer eng Entrevue an Aussicht gestallt. Och dat gouf um Kongress vun der Gewerkschaft präziséiert.