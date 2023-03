D'europäesch Institutiounen ënnersoen hire Mataarbechter de Gebrauch vun der Plattform Tiktok op Aarbechtsapparater.

Dat wéinst Bedenken a punkto Datesécherheet.

De Grand-Duché geet den Ament fir d'Mataarbechter vum Staat nach net esou wäit. Et géing een d'Saach awer am Ae behalen, heescht et aus dem Ministère fir Digitaliséierung.

Et hätt een och zesumme mat anere Länner weider Informatioune bei der Kommissioun ugefrot, äntwert den zoustännege Minister Xavier Bettel den LSAP-Deputéierten Di Bartolomeo a Biancalana op eng parlamentaresch Fro.

De Minister Bettel erënnert un d'Charte de bonne conduite a recommandéiert generell, bei kommerziellen Online-Zerwisser virsiichteg ze sinn.