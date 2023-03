De Premier a Medieminister Xavier Bettel huet eng weider Konventioun mam ëffentlech-rechtleche Radiosender 100,7 bis 2030 ënnerschriwwen.

De Budget fir d'nächst Joer geet ëm ee Véierel an d'Luucht a läit fir déi ganz 7 Joer bei ronn 80 Milliounen Euro.

Am Géigenzuch engagéiert sech den 100,7 ënnert anerem Contenu fir Kanner a Jonker ze liwweren, Programmer ronderëm klassesch Musek z'offréieren an nei Formater z'entwéckelen, dorënner länger Reportagen a Form vu Podcasten.

PDF Konventioun

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Signature de la Convention 2024-2030 avec le Média de service public 100,7 (31.03.2023)

Communiqué par : Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique

En date du 31 mars 2023, le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias Xavier Bettel a signé la troisième Convention pluriannuelle avec le Média de service public 100,7.

Avec une augmentation du budget de plus de 25% pour l'année 2024 et une dotation globale de près de 80 millions d'euros pour une période de 7 ans, la Convention ne permettra non seulement au Média d'assurer le service public de radiodiffusion au Luxembourg dans d'excellentes conditions mais également de continuer à développer son offre en ligne et de rester à la pointe de l'innovation technologique.



Avec cette nouvelle Convention, le Média de service public 100,7 s'engage e.a. à



• traiter, en toute indépendance éditoriale, de sujets relatifs à l'environnement naturel et humain et aux défis de la crise climatique, comme proposé par le Klimabiergerrot ;

• développer de nouveaux formats journalistiques, dont notamment des formats longs sous forme de podcasts originaux ;

• mettre en place une station de radio dédiée à la musique classique ;

• développer son offre de contenus audio pour enfants et pour jeunes ;

• promouvoir une représentation équilibrée des genres dans ses contenus ;

• permettre la plus grande accessibilité en ligne possible pour personnes en situation de déficience sensorielle.



Par ailleurs, le Média de service public est chargé de mettre en place un conseil des auditeurs et auditrices composé de membres du public. Il est également appelé à mettre en place un mécanisme interne de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus. La Convention en définit les modalités.

«Convaincu que le renforcement de la démocratie et le renforcement des médias sont intrinsèquement liés, le gouvernement continue à s'engager en faveur d'un paysage médiatique fort et divers, à l'heure où dans d'autres États ce principe est remis en cause. Après la réforme de l'aide à la presse, la conclusion d'une nouvelle Convention avec CLT-UFA, le soutien de médias citoyens et la mise en place d'un financement pluriannuel pour l'étude académique des médias avec l'Université du Luxembourg, le Média de service public 100,7 - en tant que source impartiale et indépendante d'informations et de commentaires - se voit désormais également doté de tous les moyens pour répondre à long terme aux besoins sociétaux» souligne Xavier Bettel. «Il m'importe par ailleurs à rapprocher le média 100,7 de son public - voilà pourquoi la Convention lui permet de développer des mécanismes d'accueil et de prise en considération des réactions du public».

Le directeur du Média de service public 100,7, Jean-Lou Siweck, ajoute: «La radio 100,7 ambitionne de parfaire sur les années à venir son évolution d'une radio socio-culturelle vers une radio généraliste d'information, de culture et de divertissement. Le Média de service public 100,7 utilisera par ailleurs les technologies numériques pour offrir une offre la plus riche possible sur des niches non servies par les offres commerciales. Il répondra aussi aux nouvelles habitudes de consommation des médias ainsi que des opportunités qui en résultent pour le monde de l'audio avec les podcasts, d'autre part. Cette nouvelle Convention pluriannuelle offre à la radio 100,7 ainsi qu'à opus 100,7 une base financière solide et prévisible pour remplir leur mission dans l'intérêt du et dans une proximité accrue avec le public.»

La nouvelle Convention vise la période 2024-2030. En couvrant une période plus longue que la convention précédente, le gouvernement assure une meilleure prévisibilité de continuation au Média de service public 100,7. La Convention fait l'objet d'un projet de loi de financement.