D'Police huet d'lescht Nuecht Alkoholkontrollen zu Esch gemaach, déi vum Parquet ordonéiert waren.

An der Rue Belval an an der Sortie vun der A4 hunn 191 Automobiliste misse blosen. An 13 Fäll war den Test positiv, 3 Chaufferen hunn de Führerschäin nach op der Plaz missen ofginn.