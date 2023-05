Dat wier een Zil, dat een sech bei der Reform vum Kommunalgesetz gesat hätt. Elo proposéiert de Ministère de l'intérieur dofir dräi nei Dispositiffen.

Engersäits sollen d'Leit kënne Proposen an de Gemengerot abréngen. Dofir misste sech op d'mannst 3 Leit vu 16 Joer un zesummen doen, a genuch Ënnerschrëfte fir hier Iddi vun den Awunner aus der Gemeng sammelen. Den Taux läit bei 5%.

Da misste si an de Gemengerot geruff ginn, deen dann iwwert hier Virschléi decidéiert.

Donieft hätt een d'Méiglechkeet vun engem Referendum iwwerschafft, an do tëscht enger vun de Bierger an enger vum Gemengerot initiéierter Ofstëmmung ënnerscheet.

D'Inneministesch Taina Bofferding erkläert, de Referendum wier reng consultativ, wann e vun de Bierger ausgeet. D'Resultat wier dogéint contraignant, wann de Gemengerot esou eng Ofstëmmung duerchféiert.

Ausserdeem misst d'Gemeng da wichteg Informatiounen op hirem Internetsite publizéieren. De Reider wär dann net méi obligatoresch.

D'Ministesch hofft, dass déi nei Regierung de Gesetzesprojet an der nächster Legislatur-Period stëmmt.