De Chauffeur vum Auto war tëscht Ouljen a Roudemer ënnerwee, wéi et aus ongekläerte Grënn zum Accident komm ass.

An enger liichter Lénkskéier huet d'Gefier eng Mauer op der Säit vun der Strooss touchéiert, wouduerch de Chauffeur mam Auto op d'Kopp gedréit gouf. De Chauffeur koum mat der Ambulanz an d'Spidol, op der Plaz waren d'Police an d'Pompjeeën. Eng Spuer war gespaart.