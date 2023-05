Lëlz ass prett fir eng nei touristesch Attraktioun, déi d'ganz Stauséi-Regioun ëm Esch-Sauer soll valoriséieren:

Op engem Terrain vun eppes iwwer engem Hektar sollen en Hotel an 24 hëlzen Lodgen entstoen, wou eng 120 Gäscht kënnen iwwernuechten.

Um Mëttwoch gouf d'Faisabilitéits-Etude presentéiert, duerno da gëtt en Appel à projets lancéiert, woufir sech potentiell Investisseure kënnen mellen.

Am klenge geplangten Hotel kënnen 32 Leit schlofen, an den Lodgen solle bis zu 90 Leit hebergéiert ginn.

Tëscht dem neie Site a Lëlz soll eng praktesch Vëlos- an Foussgängerbréck entstoen, déi iwwert d'N27 geet.

Well den Hotelsprojet an enger Waasserschutz- an Natura2000-Zon läit, gëlle besonnesch héich ökologesch Standarden, wat d'Bauweis an d'Gestioun vum Drénk- an Ofwaasser uginn, grad wéi d'Gestioun vum ganze Site.