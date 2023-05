Am Juni gëtt warscheinlech an 81 Betriber kuerz geschafft, wouvunner eng 8.300 Leit betraff sinn, déi dann och manner verdéngen.

Dëse Mount waren eng 350 Salariéë méi a Kuerzaarbecht.

Am Konjunkturcomité gëtt neierdéngs dann och de Bilan gemaach, a wéi enge Betriber och reell kuerz geschafft gouf: Fir de Februar waren dat vun 85 Autorisatiounen effektiv dunn 52 Firmen, wou eng 1.330 Leit am Chômage partiel waren.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 23 mai 2023, sous la présidence du ministre de l'Économie, Franz Fayot et du ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel.

Lors de la séance, le Comité de conjoncture a tout d'abord analysé la situation du marché du travail du mois d'avril 2023 et la situation conjoncturelle nationale. Des informations plus détaillées concernant ces sujets sont disponibles sur les sites internet de l'ADEM (chiffres clés emploi), du STATEC (Conjoncture Flash) et de la Banque Centrale du Luxembourg (enquêtes).

Le Comité de conjoncture a ensuite étudié les demandes prévisionnelles de chômage partiel pour le mois de juin 2023. Le nombre de demandes introduites a augmenté de 2 unités par rapport au mois précédent. Au total, 92 entreprises ont introduit une demande prévisionnelle d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure pour le mois de juin 2023.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 81 demandes. Parmi ces demandes, 60 relèvent de source conjoncturelle, 14 relèvent de source structurelle, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un plan de maintien dans l'emploi, et 7 demandes sont motivées par un lien de dépendance économique. Ces demandes évaluent le nombre de salariés concernés à 8.286 emplois équivalent temps plein (ETP) contre 8.674 le mois précédent.

Ces chiffres sont indicatifs et concernent le nombre prévisionnel des salariés impactés, ils ne représentent donc pas un indicateur concret de la situation conjoncturelle. C'est pourquoi le Comité de conjoncture renseignera dorénavant aussi le nombre de salariés ayant effectivement bénéficié de la mesure. Ce bilan pourra se faire 3 mois après les demandes prévisionnelles faites en amont. En effet, une fois une demande prévisionnelle avisée favorablement, les entreprises disposent de 2 mois pour introduire un décompte des heures réellement chômées auprès de l'ADEM.

Concernant les demandes de chômage partiel pour le mois de février 2023, avisées lors du Comité de janvier 2023, sur les 85 demandes prévisionnelles avisées favorablement, 52 entreprises ont effectivement eu recours au chômage partiel. Au total, dans ces 52 décomptes, 78.910 heures ont été déclarées chômées pour 1.330 salariés.

Ensuite, le Comité de conjoncture a avisé négativement 1 nouveau plan de redressement.

Enfin, le Comité de conjoncture a également émis 2 avis positifs suite à des demandes d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement, en application de l'article 115 (10) L.I.R., ces demandes concernent 18 personnes au total.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture aura lieu le 26 juin 2023.