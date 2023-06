No 20 Joer Diskussiounen a Gedeessems kritt Rëmeleng elo endlech en neit Altersheem. An dat fir den houferege Präis vu 66 Milliounen Euro.

Der Servior-Direktioun no gëtt et e funktionellt a frëndlecht Gebai mat vill Glas an Terrassen, déi an de Parc integréiert ginn. Vun 2027 un ass am Neie Roude Fiels Plaz fir 120 Pensionären.

En Altersheem fir Rëmeleng - De Reportage vum Monique Kater

Dem Servior Generaldirekter Alain Dichter no, erfëllt déi geplangte Struktur déi modernste Critèren an et kéint een deene verschiddenste Besoinen vun den eelere Leit nokommen. 120 Zëmmer, 50 méi wéi virdrun a wäit ewech vun deem, wat eben net méi zäitgeméiss ass, wat d’Soinen ugeet.

PDF: Presentatioun vum neie Projet

Al Infrastruktur net méi zäitgeméiss

Bis November zejoert haten d’Pensionären z.b. keng Toilette oder Dusch am Zëmmer.

Op de Rez-de-chaussée kommen Kichen, Restaurant an Terrassen, déi an de Parc iwwer ginn. Hei gëllt d’Konzept vum Intergenerationellen, et wier en oppene Site, ouni Mauer oder Gitter ronderëm a mat Accès op d’Spillplaz.

Wat déi nei Infrastruktur ugeet kéint een och besser op eng eventuell Pandemie reagéieren.

3 Stäck geet d’Gebai da nach an d’Luucht, all Kéier 40 Zëmmer an et komme Loggiaen dobäi.

Den Neie Roude Fiels géif och no de leschten ekologesche Techniken a Critèren opgeriicht.

Neien, méi decke Budget

Alles dat wieren Elementer déi, nieft där laanger Zäit déi verluer ginn ass, nei a méi héich Materialkäschte bruecht hätten, an de Budget vu 66 Millioune géingen erklären, seet den Alain Dichter. Den Direkter vu Servior präziséiert och, dass mam Plënneren op Déifferdeng, kee seng Aarbecht verluer hätt, an dass d’Pensionären déi hei waren och heihinner dierften zeréck kommen.

Aus dem "Roude Fiels" deen 1957 no Pläng vum Will Leurs fir de Keeldall opgeriicht gouf, gëtt elo de "Centre d’Hébergement pour personnes âgées", de NEIE Roude Fiels. D’Skulptur vum Albert Hames gëtt restauréiert a kritt hiert neit Doheem nieft dem Spektrum zu Rëmeleng.