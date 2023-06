Wéi all éischte Méindeg am Mount ginn uechter d'Land nees d'Sireene getest an a verschiddene Gemenge ginn Test-Messagen erausgeschéckt.

Dobäi handelt et sech ëm een Test-Message iwwert d'Applikatioun GouvAlert. Et gëtt preziséiert, datt keng perséinlech Donnéeë gesammelt ginn. Wat d'Warn-SMSen ugeet, ginn dës an Zukunft, anescht wéi bis elo, net méi onbedéngt um 1. Méindeg vum Mount verschéckt. Et gëtt och net méi am Virfeld annoncéiert, a wéi enge Gemengen d'SMSe verschéckt ginn. Communiqué vun der Regierung