Den 23. Juni feiert Lëtzebuerg den "Groussherzogsgebuertsdag". Erlieft de Feierdag entweder mattendran oder gemittlech vun doheem, RTL ass fir Iech dobäi.

RTL.lu, RTL Télé Lëtzebuerg an och de Radio hunn en extra Feierdagsprogramm zesummegestallt. Dëse spezielle Programm kënnt Dir am Livestream um RTL-Site an op der RTL-App kucken.

All d'Fotoen ëm Nationalfeierdag op ee Bléck!

Virowend um 19 Auer am Magazin

Um Virowend vun Nationalfeierdag hunn d'Kolleege vum Magazin de Prënz Félix op Besuch a si fir Iech bei de Feierlechkeeten zu Esch op der Plaz.

Den 23. vun 09.15 bis 09.40 Auer: Magazin Spezial

Vill flott Reportagen ëm den Nationalfeierdag a Retransmissioune live aus der Philharmonie presentéieren Iech den Olivier Catani an de Raoul Roos.

Vun 09.40 Auer un: Zeremonie live aus der Philharmonie

A Presenz vun ënner anerem der groussherzoglecher Famill, den Deputéierten an der Regierung gi bei der ziviller Zeremonie an der Philharmonie um Kierchbierg och rëm Bierger aus dem Land fir hir besonnesch Leeschtungen geéiert. Mir iwwerdroen des Zeremonie live, kommentéiert vum Mariette Zenners a Jean-Marie Majerus.

Vun 11.50 Auer un: Militärparad an der Avenue de la Liberté

Déi traditionell Parad mat Zaldoten, Police a CGDIS inklusive Gefierer ass dëst Joer dann nees an der Avenue de la Liberté a Richtung Gare. Kommentéiert vum Roy Grotz, Co-Moderateure sinn de Majouer Yves Van Camp an de Lieutnant-Colonel Christopher Schuh vum CGDIS.

Vun 13 Auer un: Ambiance vum Fakelzuch a Freedefeier

Déi schéinst Momenter vun de Feierlechkeeten vum Virowend. Erlieft d'Ambiance vum traditionelle Fakelzuch a Freedefeier aus der Stad.

15.30 Auer: Documentaire Léiwinnen Deel 1

Diffusioun op RTL Télé Lëtzebuerg oder elo schonn op RTL Play.

16.15 Auer: Radio Web TV

Um 16.20 Auer: Te Deum

Live-Iwwerdroung vum Te Deum aus der Kathedral. A Presenz vun der groussherzoglecher an ierfgroussherzoglecher Koppel, dem Prënz Félix a senger Fra der Prinzessin Claire mat hire Kanner d'Prinzessin Amalia an de Prënz Liam, souwéi dem Prënz Louis a Prënz Sébastien. Kommentar: Christiane Kremer.

17.30 Auer: Documentaire Léiwinnen Deel 2

Diffusioun op RTL Télé Lëtzebuerg oder elo schonn op RTL Play.



Tëscht 18.20 an 19.00 Auer: Music LX

Musek vun doheem – eng hallef Stonn Videoclips vu Lëtzebuerger Museker.

19 Auer: Resumé vun der Zeremonie an der Militärparad

19.30 Auer: De Journal

19.45: Resumé vum Te Deum

Erlieft nach eng Kéier d'Ambiance an déi schéinst Momenter vum Te Deum aus der Kathedral.

20.00 Auer: Rediffusioun vun der Zeremonie an der Militärparad

Rediffusioun vun der Spezialsendung ronderëm déi zivil Zeremonie aus der Philharmonie an der Militärparad aus der Avenue de la Liberté.

Nationalfeierdag och op RTL Radio Lëtzebuerg

Radio - Live: Hei eralauschteren

Virowend vum Nationalfeierdag

Beim Groussherzogleche Palais an der Stad ass géint 16 Auer eng feierlech Ofléisung vun der Garde.

D'groussherzoglech Koppel mécht eng offiziell Visitt zu Gréiwemaacher.

D'ierfgroussherzoglech Koppel, respektiv den Ierfgroussherzog, mécht eng offiziell Visitt zu Esch-Uelzecht, der zweetgréisster Stad vum Land.

Nodeems d'groussherzoglech Famill nees zeréck an der Stad ass, ass an der Stad e Fakelzuch, bei deem vill Veräiner aus dem ganze Land matmaachen. De Fakelzuch start um 21.20 Auer an der Grand-Rue a geet duerch d'Rue du Fossé bis op d'Place Guillaume. Versammelt gëtt sech scho vun 20 Auer un.

Tëscht 23 Auer an Hallefnuecht ass e grousst Freedefeier, dat vum Pont Adolphe ofgeschoss gëtt a wéi gewinnt musikalesch begleet gëtt. D'Freedefeier dauert 17 Minutten.

PDF: Praktesch Informatiounen ëm d'Feierlechkeete wéi de Programm oder d'Bushorrairen.

Concerten an Animatiounen an der Stad

Place Hamilius – Programmatioun vum "Rock Solid"

17h00 – 18h30 : Olivier Baum

19h00 – 20h30 : Chiara Ferrara

20h45 – 21h30 : Emili Trabut

21h30 – 00h00 : Ethan Carey Trio

Rue du St-Esprit – Programmatioun vun der "Mesa Verde"

19h00 – 20h00 : Liveact Leo Lopez & Clubzone

20h15 – 21h15 : Sarah Alinho (Cabo Verde)

21h45 – 23h00 : Aka Ghost & Friends (World-Electro Band)

23h30 – 00h45 : Alice Francis (Electro-Swing Band)01h15 – 03h00 : Acido Pantera (Cumbia -Electro Band)

Place Auguste Engel – Programmatioun vum "Gudde Wëllen"

18h45 : Gros Coeur

20h15 : No Metal In This Battle

21h45 : Baby’s Berserk

23h15 : Tukan

00h15 : DJ set

Rue des Bains – Programmatioun vum "Rocas"

18h00 – 18h45 : The X

19h15 – 20h15 : Sun Smash Palace

20h45 – 21h30 : Pleasing

22h00 – 23h00 : Mutiny on the Bounty

23h30 – 01h00 : The Disliked

Place Heinisch – Programmatioun vum "C.A.S.A."

Groupe Regiao de Lafoes

Groupe du Fado do C.A.S.A.

Folklore Mocidade Portuguesa

Groupe de Chant Flores de Portugal

Folklore Aldeias de Portugal

Groupe de Chant Raizes do Minho

Concertinas Borguinhas Marotos

Folklore As Tricanas de Differdange

Folklore Etnografico do Alto Minho

Folclorico Luxo-Luxemburges

Dança Sexto Sentido

Feierlechkeete um Dag selwer

Zanter 2014 gëtt an der Philharmonie en ziville Festakt ofgehalen. Start ass um 10 Auer.

Duerno gi vum Fetschenhaff aus vun der Arméi 21 Kanouneschëss ofgeschoss.

Vun 12 Auer un ass an der Avenue de la Liberté eng militäresch an zivil Truppeparad.

Um 16.30 Auer ass den Te Deum an der Stater Kathedral a Presenz vu der groussherzoglecher Famill.

An de Gemenge vum Land ginn op Nationalfeierdag vun de Gemengeverantwortleche lokal Feieren organiséiert.

Te Deum an der Kathedral



Am Kader vun der ëffentlecher Feier vum Gebuertsdag vun eisem Grand-Duc invitéiert de Kardinol Jean-Claude Hollerich, Äerzbëschof vu Lëtzebuerg, d'Populatioun, um feierlechen Te Deum an der Kathedral deelzehuelen. De Gottesdéngscht ass op Nationalfeierdag, freides, den 23. Juni 2023, um 16.30 Auer.

Aus organisatoresche Grënn gëtt gebieden, tëscht 15.30 a spéitstens 16.00 Auer an der Kathedral Plaz ze huelen. Eragoe kann een nëmmen duerch den Agank an der Rue Notre-Dame.

Spillfest vun der CAPEL

Wéi all Joer organiséiert de Centre d'animation et de loisirs hiert traditionellt Spillfest tëscht 10 an 18 Auer op der Kinnekswiss. D'Participatioun ass fir Grouss a Kleng ass gratis.

City Sounds den 22. an 23. Juni

Am Kader vum Nationalfeierdag relancéiert d'Stad Lëtzebuerg och nees eng Serie Open-Air-Concerten um Glacis mat internationalen a ganz ville lokalen Talenter.

Musikalesche Programm den 22. Juni - Ouverture vum Site um 17 Auer

LOST FRQUENCIES (BEL)

WADE (ESP)

Flavour Trip (LUX)

Musikalesche Programm den 23. Juni - Ouverture vum Site um 17 Auer