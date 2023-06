1. Schäffe gëtt d'Danielle Arendt. 2. Schäffe de Jeff Lisarelli.

Ëm den Éischtgewielten Tom Faber gouf et vill Diskussiounen. Hien hat sech an der leschter Legislatur aus dem Schäfferot ausgegrenzt gefillt. Den Henri Gerekens hat dorop gekontert, dass en einfach méi dacks hätt sollen an d'Sëtzunge kommen.