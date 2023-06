Wéi d'Police mëllt, sinn hënt kuerz virun 00.30 Auer zwee Motocyclisten op der A1 a Richtung Lëtzebuerg ënnerwee gewiescht, wou et zum Accident koum.

Op der Héicht vu Fluessweiler wollt ee vun de Motorradsfuerer e Camion iwwerhuelen, ass allerdéngs dobäi an en Auto gerannt a gefall. Den 31 Joer ale Mann gouf beim Accident op déi aner Säit vun der Autobunn geschleidert, wou e vun engem Auto a kuerz drop warscheinlech och nach vun engem Camion gepackt a schwéier blesséiert gouf.

D'Rettungsekippe konnten op der Plaz just nach den Doud vum Mann feststellen. D'A1 war bis an de Sonndegmoien a béide Richtungen gespaart, fir datt de Miess- an Erkennungsdéngscht hir Aarbecht maache konnt.

D'Police sicht iwwerdeems no weideren Zeien vum Accident - all Informatiounen si fir den 113.